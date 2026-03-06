Caen un 30 % las ventas de viajes turísticos en Rusia por la guerra en Irán

Moscú, 6 mar (EFE).- Las ventas de los viajes turísticos organizados han caído en Rusia un 30 % debido a la guerra en Irán y el cierre del espacio aéreo de varios países de Oriente Medio, informa este viernes el diario Kommersant.

Según el medio, la situación se debe, sobre todo, a la reducción de la oferta turística y el aumento de los precios de los vuelos.

Y es que los rusos utilizaban también los aeropuertos de países de Oriente Medio como escala para volar a otros destinos populares, como Maldivas, Seychelles, Sri Lanka o Egipto.

Según la compañía Inturist, la imposibilidad de enviar a los turistas a países de Oriente Medio hizo caer las ventas un 30 %, a lo que se sumaron pérdidas de un 12 %, registradas en otros mercados populares.

La empresa Traveleta, por su parte, informó de una significativa disminución de la demanda de viajes a Egipto, próximo a la zona del conflicto.

La Asociación de Turoperadores de Rusia cree que la situación en torno a Irán puede influir en las ventas turísticas de todo el año.

En 2025, más de 2 millones de turistas visitaron países de Oriente Medio, recordaron en esa asociación.

Rusia se dedica estos días a la repatriación de sus nacionales, atrapados en distintos países por la guerra en Irán.

Hasta el momento, han regresado al país unos 20.000 turistas rusos, según las estadísticas oficiales.EFE

