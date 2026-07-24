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CAF anuncia un compromiso financiero de 9.000 millones de dólares para Colombia hasta 2030

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Medellín (Colombia), 24 jul (EFE).- El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados, anunció este viernes un compromiso de 9.000 millones de dólares para apoyar el desarrollo de Colombia hasta 2030.

«Nos complace anunciar este compromiso de 9.000 millones de dólares en los próximos años al servicio de Colombia, de su Gobierno, de los alcaldes, de los gobernadores, del sector privado», dijo Díaz-Granados en el acto ‘CAF, un aliado estratégico de Colombia 2026-2030’, celebrado en Medellín y al que asistió el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Según el presidente del CAF, «estos 9.000 millones le van a servir a todo el país y van a ser el piso» de un compromiso mayor con Colombia. EFE

joc/nav/gpv

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