CAF firma convenio con Ecuador para destinar 450.000 dólares en desarrollo productivo

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 13 nov (EFE).- El Gobierno de Ecuador y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-CAF firmaron un convenio de cooperación no reembolsable que permitirá la construcción de la Estrategia de Desarrollo Productivo y Competitividad del país, informó este jueves el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones.

El monto del convenio no reembolsable asciende a 450.000 dólares, según confirmó a EFE la CAF.

El acuerdo fue firmado el miércoles en Quito entre el ministro de Producción ecuatoriano, Luis Jaramillo, y el presidente ejecutivo de la CAF, Sergio Díaz-Granados, durante el lanzamiento del II Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, que se realizará en enero de 2026 en Panamá.

La cartera de Estado señaló que el acuerdo «marca un hito» en el fortalecimiento del sector productivo nacional y en la construcción de una política pública orientada a modernizar el modelo económico nacional, impulsar la productividad y potenciar el posicionamiento del país en los mercados internacionales.

Esta estrategia permitirá identificar sectores con alto potencial de diversificación, diagnosticar restricciones al crecimiento y fortalecer las capacidades técnicas de la cartera de Producción, Comercio Exterior e Inversiones y también de otras instituciones públicas.

Además, buscará promover políticas basadas en la evidencia, la innovación y la sostenibilidad y su desarrollo tendrá el acompañamiento técnico del Growth Lab de Harvard.

«La estrategia se implementará con un enfoque territorial, considerando las vocaciones productivas de cada provincia y priorizando aquellas con mayores índices de desnutrición crónica infantil, articulando el desarrollo económico con los objetivos sociales del Gobierno», añadió el ministerio. EFE

