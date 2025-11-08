CAF invertirá 40.000 millones de dólares en crecimiento verde y acción climática en Latam

1 minuto

Santa Marta (Colombia) 8 nov (EFE).- El banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinará 40.000 millones de dólares en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde e impulsar la acción climática en la región, informó este sábado ese organismo.

La iniciativa pondrá «énfasis en transición energética justa, seguridad hídrica, movilidad sostenible, prosperidad agrícola y conservación de ecosistemas estratégicos claves para el planeta, como la Amazonía, la Patagonia, los páramos o los manglares», señaló el CAF en un comunicado divulgado en Santa Marta (Colombia), donde mañana comenzará la IV Cumbre CELAC-UE.

«Esta es una inversión sin precedentes de un banco de desarrollo en América Latina y el Caribe, que demuestra nuestro compromiso con una región más sostenible, más equitativa y más próspera», dijo el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, citado en el comunicado. EFE

joc/csr/vh