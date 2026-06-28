Cai Guo-Qiang tiñe el cielo de Oporto de azul y blanco ante miles de espectadores

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Oporto (Portugal), 28 jun (EFE).- El artista chino afincado en Nueva York Cai Guo-Qiang ofreció la pasada madrugada en la ribera del Duero de Oporto un espectáculo artístico con drones y fuegos de artificio sobre el cielo de la ciudad en el marco del festival literario Babell, ante la mirada de escritores como Salman Rushdie u Olga Tokarczuk.

Como uno de los momentos más esperados del evento que esta semana congregó en Oporto a autores literarios de todo el mundo, miles de vecinos de la ciudad se agolparon sobre la afamada Baixa de Oporto para presenciar el espectáculo de colores y luces sobre el cielo del río Duero que se convirtió en un homenaje a esta localidad y al mundo de la literatura.

Babell, evento que colabora con EFE en la difusión de este contenido y está organizado por la Fundação Livraria Lello con una inversión de más de 3 millones de euros, acogerá este domingo una conversación pública en el centro de la ciudad con el escritor Salman Rushdie.

Cai Guo-Qiang, uno de los mayores especialistas del mundo en crear arte mediante drones o pirotecnia, fue el encargado de abrir y cerrar los Juegos Olímpicos de Pekín, mientras que sus obras ya se han expuesto en el Museo del Prado de Madrid o en el Museo Guggenheim de Bilbao.

La pasada noche, con la ayuda de decenas de drones, logró crear telas o nubes mágicas sobre el río Duero, además de cerrar el espectáculo con una serie de artificios pirotécnicos que simularon los colores azul y blanco de esta ciudad atlántica del norte de Portugal. EFE

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