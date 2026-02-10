CAI y Árabe Unido defienden el liderato en jornada adelantada del Clausura panameño

2 minutos

Ciudad de Panamá, 10 feb (EFE).- El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el Árabe Unido de Colón afrontarán la quinta jornada —adelantada por los carnavales en Panamá— con el objetivo de defender el liderato de sus respectivas conferencias en el torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El CAI, máximo goleador del campeonato con ocho tantos y líder del Oeste con 8 unidades, se medirá el próximo jueves al Veraguas United, que suma siete puntos y podría quedarse con la cima de la conferencia en caso de lograr la victoria.

Ese mismo jueves, el conjunto colonense, puntero del Este con 7 unidades y diferencia goleadora de +2, intentará mantener su racha ganadora frente al Plaza Amador, que pese a ser el bicampeón del fútbol panameño marcha en el sótano de la conferencia con apenas un punto.

También el jueves, el Unión Coclé —que ha empatado sus cuatro primeros compromisos en el Oeste— buscará su primer triunfo ante el Herrera F.C., colista del grupo.

La jornada comenzará el miércoles con el duelo entre Tauro F.C. y Umecit F.C. El cuadro taurino, quinto con 5 puntos, y los umecistas, segundos con siete unidades, podrían escalar a la parte alta de la tabla del Este si ganan y el Árabe Unido tropieza.

Ese mismo día, en la conferencia Este, el Alianza F.C. intentará mantener su condición de invicto ante el Sporting San Miguelito, mientras que el Club Deportivo Universitario, tercero con seis puntos, y el San Francisco, quinto con dos unidades, se enfrentarán en un choque del Oeste con la mira puesta en sumar y escalar posiciones en la tabla. EFE

rao/gf/jl