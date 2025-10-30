CAI y San Francisco se juegan el liderato del Oeste en la jornada 15 del Clausura panameño

2 minutos

Ciudad de Panamá, 30 oct (EFE).- El Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) y el San Francisco F.C. protagonizarán este viernes el duelo más atractivo de la jornada 15 del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), con el liderato de la conferencia Oeste en disputa a falta de una fecha para cerrar la ronda regular.

Los «monjes» de San Francisco encabezan la tabla con 21 puntos, seguidos muy de cerca por el CAI, que suma 19 unidades y ocupa la segunda posición.

Pendiente de este duelo estará el Club Deportivo Universitario, tercero del Oeste con 18 puntos, que en esta jornada enfrentará al Veraguas United. El conjunto veragüense, con 15 unidades, marcha en la cuarta casilla de la conferencia.

La fecha del viernes, penúltima de la ronda regular, se completará con el enfrentamiento entre los colistas del Oeste: el Herrera F.C., último con seis puntos, se medirá al SD Atlético Nacional, que es quinto clasificado con 14 unidades.

El sábado continuará la acción con tres encuentros que podrían definir la clasificación a la liguilla o, al menos, aclarar el panorama.

En la conferencia Este, el Umecit F.C., tercero con 23 puntos, buscará sumar de a tres para mantenerse en los puestos altos, aprovechando el bajón del Plaza Amador.

El conjunto placino, líder con 32 puntos y ya clasificado a semifinales, atraviesa una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas entre el torneo local y la Copa Centroamericana.

El Alianza F.C. afrontará un difícil compromiso ante el Árabe Unido de Colón.

Los aliancistas, con 25 puntos son el segundo clasificado en el Este, necesitan una victoria para asegurar su presencia en la liguilla y, de paso, dejar sin opciones al cuadro colonense, que con 18 enteros ocupa el quinto puesto en la conferencia.

Finalmente, el Sporting San Miguelito, motivado tras asegurar su clasificación a la Copa de Campeones de la Concacaf, buscará mantener el impulso ante el ya eliminado Tauro F.C.

El Sporting, cuarto en la división Este con 21 puntos, intentará sumar de a tres ante los taurinos, último puesto la conferencia con 13 enteros, para seguir en la pelea por un lugar en la liguilla, a falta de una jornada para el cierre de la fase regular.EFE

rao/gf/laa