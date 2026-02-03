CAI y Umecit lideran en Panamá

Ciudad de Panamá, 2 feb (EFE).- El Club Atlético Independiente (CAI) y el Umecit lideran la clasificación del torneo Clausura panameño al cierre de la tercera jornada.

Umecit, pese a caer por 2-1 ante el Alianza, se mantiene al frente de la Conferencia Este con 6 puntos. Alianza llegó a 5 y ascendió a la segunda posición.

En la Conferencia Oeste, CAI no pasó del empate sin goles frente al Unión Coclé. Con ese resultado, el equipo chorrerano continúa como líder con 5 puntos y un saldo de 4 goles.

Los coclesanos, que sumaron su tercer empate en igual número de presentaciones, se mantienen en la cuarta posición de la división.

Tauro se impuso a Plaza Amador por 0-1.

Un gol de Saed Díaz le dio los tres puntos al conjunto taurino, que alcanzó cinco unidades y ocupa el tercer puesto en el Este. Los “leones” placinos, bicampeones del fútbol panameño, permanecen en el fondo de la tabla, sin puntos y sin goles anotados.

Por su parte, el Árabe Unido de Colón venció por 2-0 al Sporting San Miguelito.

El triunfo dejó al Árabe Unido en el cuarto puesto del Este, con 4 puntos, mientras que Sporting ocupa la quinta casilla, con la misma puntuación.

El otro empate de la jornada (0-0) lo protagonizaron Herrera y Club Deportivo Universitario.

Herrera llegó a 2 puntos y continúa en el fondo de la clasificación, mientras que Universitario suma 5 enteros y es segundo en el Oeste.

La jornada se cerró con la victoria del Veraguas United por 1-0 a San Francisco con anotación de Gabriel Torres.

Con los 3 puntos, Veraguas llegó a 4 y este tercero del Oeste, mientras que San Francisco sigue en el quinto escalón, con 2. EFE

