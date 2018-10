Los compromisos de reducción de emisiones de 2015 asumidos en París conducirán a un aumento de la temperatura global promedio de 3,2 ° C, según las previsiones del 'Climate Action Tracker' (CAT)

Reproducir artículo

“Los próximos 10 años serán decisivos” 08 de octubre de 2018 - 12:32 Aún es posible limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ° C, pero las emisiones netas de CO2 tendrán que reducirse a cero para 2050. Los expertos en clima de la ONU afirman lo anterior en el informe publicado este lunes. Consideraciones de los dos autores suizos del documento. No hay tiempo que perder. Una frase repetida reiteradamente en los últimos años, pero que a la luz del último informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), solicitado por los Estados en 2015, adquiere un carácter aún más acuciante. Para limitar el calentamiento global a 1,5 ° C (en comparación con los niveles preindustriales), el balance neto de las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el hombre y absorbidas por los ecosistemas tendrá que ser de cero para 2050, dice el IPCC. El Acuerdo de París sobre el Clima, firmado en 2015, persigue el objetivo de “limitar el aumento de la temperatura muy por debajo de 2 ° C, con el objetivo de un aumento máximo de 1,5 ° C. Este límite es buscado por los Estados insulares, entre los países más vulnerables porque enfrentan directamente el aumento del nivel del mar. El aspecto más significativo y nuevo del informe - que se basa en el análisis de unos 6 000 estudios científicos - es que existe una diferencia entre un calentamiento de 2 y de 1,5 grados, explica Sonia Seneviratne del Instituto de Ciencias Atmosféricas y Climáticas de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ), coautora principal del informe del IPCC. “Medio grado de más aumenta considerablemente el riesgo de canículas y de precipitaciones extremas en Suiza como en el mundo”, señala y recuerda que un aumento de 1,5 ° C a escala internacional significa casi el doble en Suiza. Desde 1850, la temperatura promedio del planeta ha aumentado un grado. Un aumento que puede parecer mínimo, pero cuyos efectos ya son claramente perceptibles, destaca Seneviratne. “Basta pensar en lo que ha sucedido este año, con incendios en California y las olas de calor y sequías, incluso en Suiza”. La contribución de Suiza El objetivo de 1,5 ° C es “en principio posible”, dice Andreas Fischlin, profesor de la EPFZ y también coautor principal del informe del IPCC. Sin embargo, una transformación rápida y profunda a nivel técnico y social es indispensable, dice y advierte que “los próximos diez años serán decisivos". Para lograrlo será necesario, en particular, aumentar la parte de las energías renovables en la producción de electricidad (y alcanzar el 70-85% para 2050 frente al 25% actual) y renunciar completamente al carbón. También se requerirá incrementar la absorción de CO2 de la atmósfera con más áreas boscosas y el desarrollo de tecnologías de captación de CO2. Un campo, en el que Suiza está “a la vanguardia” y donde puede dar un importante impulso, señala Seneviratne. “La empresa emergente de Zúrich ‘Climeworks’ es una de las tres firmas globales que trabajan en la captura de CO2. El problema es que ese proceso es costoso en este momento y aún no hay soluciones para el almacenamiento de CO2 a gran escala". El efecto del informe del IPCC en los gobiernos del planeta, podrá observarse en breve. En diciembre, negociadores y responsables políticos se reunirán en Katowice (Polonia) en la Conferencia Internacional sobre el Clima de la ONU, COP24. En particular, los países deberán iniciar un proceso de revisión de los compromisos asumidos en 2015, que según las proyecciones son insuficientes para alcanzar el objetivo “menos ambicioso” de los dos grados.