Cali y América juegan un clásico que define mucho en la liga colombiana

3 minutos

Bogotá, 17 oct (EFE).- El Deportivo Cali y el América se enfrentarán este sábado en la jornada 16 del Torneo Finalización en un clásico que define mucho para ambos, pues luchan por conseguir uno de los ocho cupos a los cuadrangulares semifinales de la liga colombiana.

El partido se disputará en el estadio Deportivo Cali, donde los anfitriones llegan golpeados tras perder 2-1 en casa del Atlético Nacional y caer al noveno lugar con 20 puntos, pero conscientes de que deben levantar cabeza para seguir en la pelea por la clasificación.

Los visitantes, entre tanto, eliminaron esta semana por penaltis al Junior y se clasificaron para las semifinales de la Copa Colombia, mientras que en la liga vienen de vencer 3-2 a La Equidad y ocupan el puesto 14 con 17 puntos, a tres del Independiente Santa Fe, que es octavo.

Aunque sus opciones de meterse a la zona de clasificación siguen vivas, el camino no será fácil para el América. Además de superar a su rival de patio, le esperan los duelos ante Junior, Boyacá Chicó, Unión Magdalena e Independiente Medellín, en los que no tiene margen de error.

Entre los partidos destacados de la jornada también está el del Junior frente al Pereira. Al cuadro de Barranquilla, dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, una victoria o el empate le asegura su lugar en los cuadrangulares tras haber dado el golpe como visitante ante el Alianza, al que venció 0-1 para llegar a 28 puntos y ubicarse segundo, mientras que los matecañas quedaron muy vivos con el triunfo 3-2 sobre el Millonarios para llegar a 18 unidades y ponerse a dos puntos del octavo.

Y ese revés del equipo azul complicó seriamente sus planes, así que tendrá que jugarse la vida ante el líder Bucaramanga, que con 30 puntos está confirmado en las finales.

Los dirigidos por Hernán Torres aparecen en la casilla 15 con 17 enteros y les esperan duelos frente a Santa Fe en el clásico bogotano, Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó.

El foco también está puesto en el partido entre Fortaleza y Medellín, que puede entregar un clasificado al tener 28 y 27 unidades, respectivamente, como también hay tensión en el encuentro entre Águilas Doradas y Alianza, ambos con opción de ingresar a los ocho.

Llaneros y Once Caldas se juegan sus propias cartas, con 22 y 19 puntos, respectivamente. Los de Villavicencio golearon 1-3 al Santa Fe en Bogotá y están cerca de hacer historia metiéndose en la siguiente fase, mientras que el Atlético Nacional en el compromiso ante el Deportivo Pasto busca firmar su clasificación y el Tolima frente a La Equidad hará lo propio para quedar a un paso de las finales.

A esta altura, tiene un lugar en los cuadrangulares semifinales el Atlético Bucaramanga (30 puntos) y están a muy poco Junior (28), Fortaleza (28), Independiente Medellín (27) y Atlético Nacional (27), mientras que luchan por sostenerse Deportes Tolima (23), Llaneros (22) y Santa Fe (20).

Partidos de la jornada 16

17.10: Medellín-Fortaleza, Unión Magdalena-Envigado y Boyacá Chicó-Santa Fe.

18.10: Deportivo Pasto-Atlético Nacional, Águilas Doradas-Alianza, Deportivo Pereira-Junior y Deportivo Cali-América.

19.10: Llaneros-Once Caldas.

20.10: La Equidad-Deportes Tolima.

21.10: Millonarios-Atlético Bucaramanga. EFE

jps/pc/ism