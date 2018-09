La investigación concluye que Suiza tiene una “excelente” relación precio-rendimiento. En comparación con los otros países examinados (Italia, Alemania, Francia, Austria, los Países Bajos y Gran Bretaña), tiene una buena puntuación, en particular gracias a su extensa red y gama de ofertas, sin mencionar la “excelente puntualidad”.

¿Es caro el transporte suizo? Sí, pero… 14 de agosto de 2018 - 11:37 En Suiza, el uso del transporte público de manera poco frecuente resulta costoso. Sin embargo, la relación calidad-precio es muy buena, según un estudio internacional. Además, existe una amplia gama de ofertas que reducen considerablemente las tarifas. “Viajar en tren, autobús o barco es caro en Suiza”, es un estribillo común entre los suizos, pero sobre todo entre los turistas. Empero, el tercer estudio de comparación de precios, publicado este martes por el servicio de información para el transporte público (LITRA) y ch-direct, desdice esa afirmación. + Sobre el costo de la vida en Suiza La investigación concluye que Suiza tiene una “excelente” relación precio-rendimiento. En comparación con los otros países examinados (Italia, Alemania, Francia, Austria, los Países Bajos y Gran Bretaña), tiene una buena puntuación, en particular gracias a su extensa red y gama de ofertas, sin mencionar la “excelente puntualidad”. En cuanto al costo, Suiza se encuentra en el medio del campo, aunque existen diversas posibilidades. Por ejemplo, abonos mensuales o anuales, entre ciudades o para todo el país, amén de tarifas especiales para estudiantes o personas mayores.