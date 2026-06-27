Califato 3/4 llega a Londres para «poner a los londinenses a tocar las palmas»

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Guillermo Garrido

Londres 27 jun (EFE).- El grupo musical español Califato ¾ aterriza en la vigesimoprimera edición del Flamenco Festival de Londres para “poner a los londinenses a tocar las palmas”, dice Lorenzo Soria, apodado ‘Bazofia’, a EFE en una entrevista antes de su concierto del sábado en el mítico Jazz Café de Camden.

Con su estilo desenfadado, de folclore futurista, la banda andaluza participa por primera vez en la cita londinense que, con el paso de los años, se ha convertido en una de las plataformas internacionales para el arte del flamenco.

«La verdad es que nos ilusiona mucho (…) es una oportunidad increíble para demostrar lo que nosotros hacemos, que es folclore y electrónica, con una puesta en escena muy festiva», afirma el bajo de la banda, Esteban Espada, conocido como ‘Bove’.

Espada, junto con Soria (electrónica), Manuel Chaparro (voz); Sergio Ruiz (teclados); María José Luna (voz) y Guillermo Iniesta (guitarra flamenca) forman este único grupo que no deja indiferente a nadie, con su continua exploración y su música diversa.

«Vamos a poner a los londinenses a tocar las palmas», dice entre risas Soria, preguntado por lo que el público puede esperar de su actuación.

«Un batiburrillo de los mejores y peores momentos de Califato ¾ (…) ¡Vamos a partirlo todo (…), fuerte desde el principio, y van a flipar con el ‘Barbas’! -Sergio Ruiz-«, ríe.

Ambos creen que el público español asistente podrá rememorar sus tardes de feria en los pueblos, esa nostalgia; y los nuevos “ver algo distinto a las cosas habituales” y alucinar con su espectáculo.

Sin etiquetas

La diversidad de ritmos, palos y géneros que identifica al grupo hace ver en sus conciertos punkies, raveros, o una señora con sus hijos. «Es muy loco la gente que va a vernos», dice ‘Bove’.

«La música no deja de ser un puzle, un juego, y nosotros vamos jugando (…) tratamos con mucho respeto a la gente del flamenco, yo creo que ellos lo ven también», expresa Soria.

Prueba de ello son los nombres que hasta la fecha han jugado con ellos a este puzle suyo, Lole Montoya, Perrate, Carmen Avilés, María Terremoto o incluso Falete.

En estas colaboraciones, los artistas se lucen en su ámbito mientras que ellos les acompañan musicalmente «no como un remix, si no un mashup» define ‘Bove’, nada forzado.

Desde Califato entienden que el flamenco es una «verdad incuestionable, por eso no hacemos flamenco, decimos que hacemos folclore», finaliza.

Preguntados por su palo o género favorito, dicen que no pueden elegir: “Cada palo tiene su momento”, afirma Soria.

Este sábado en el Flamenco Festival de Londres será su última actuación de este 2026, antes de centrarse en la creación de su nuevo álbum, tras su ‘Êcclabô de Libertá’ en 2024.

Llevan dos años gestándolo, comentan, entre la vida, aprendizaje, cambios, giras… y todo ello alimenta al nuevo disco que saldrá el próximo 4 de diciembre de 2026.

Aún por bautizar, Bazofia dice que «es el mejor -ríe-. Más seriote, menos introspectivo que el anterior, quizá, pero conserva el espíritu jovial que siempre llevamos. El humor no nos lo quitan ni a palos.» EFE

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(foto)