Calificación AA+ que ha recibido el BCIE es el logro financiero más importante en 65 años

Tegucigalpa, 11 nov (EFE).- La elevación de AA a AA+ que ha hecho la agencia calificadora Global Ratings (S&P) al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) es el logro financiero más importante para el organismo regional en toda su historia, dijo este martes su presidenta, Gisela Sánchez.

«Poder mejorar nuestra calificación a AA+ es, sin duda alguna, el logro financiero más importante en los 65 años que vamos a cumplir ahora en diciembre en el BCIE», indicó Sánchez a EFE en Tegucigalpa.

Agregó que la nueva calificación «significa confianza de los inversionistas, obviamente de S&P como calificadora; en la forma en la que estamos trabajando, la solidez financiera del Banco y la forma en la que estamos trabajando para fortalecer la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas».

«También significa la oportunidad de que podamos atraer recursos más baratos a nuestros países y ese cambio de calificación se transforme en más escuelas, más hospitales, más carreteras y mejor calidad de vida para la gente», recalcó.

Para Sánchez, el nuevo reconocimiento al BCIE «es un verdadero sueño hecho realidad», en una institución que «ha venido mejorando su calificación en los últimos 20 años» y ahora ha quedado «a un paso para ser un banco AAA», calificación que muy pocos tienen en el mundo.

Además, es una «extraordinaria noticia» que refleja el trabajo que se está haciendo para tener finanzas mucho más sólidas, indicadores más robustos y un esfuerzo en todos los campos para una excelencia operacional en el proceso de transformación del BCIE.

«Estamos seguros que los países lo van a ver como un beneficio inmediato durante el 2026. Ojalá que podamos captar recursos más competitivos y podamos trasladarlos a los países que servimos», expresó la presidenta ejecutiva del BCIE.

El BCIE tenía una calificación AA de parte de S&P y este año también había recibido tres movimientos positivos en su calificación de la Agencia de Calificación Crediticia de Japón, y de Moody’s.

«El Banco está en su mejor momento financieramente y en términos de gobernanza, pero no es lo mismo que lo diga un tercero y, más aún, una agencia calificadora de tan alta envergadura como es Standard & Poor’s», enfatizó Sánchez.

El nuevo logro internacional del ente financiero regional marca la cuarta acción positiva en la calificación de riesgo del BCIE en 2025 por parte de las agencias calificadoras y la segunda emitida por S&P.

Sánchez también señaló que el BCIE está relanzando esta semana su sitio web, trabajando en proyectos de transformación digital y fortalecimiento de adquisiciones, y que en cada campo el organismo seguirá mejorando en 2026 «para darle al final a los países las mejores condiciones posibles que de verdad lleguen a reducir pobreza, reducir inequidad y mejorar la calidad de vida de las personas».

Según indicó S&P en un comunicado, la mejora se da en el marco de la revisión de la metodología para instituciones multilaterales, la cual refleja una mejora considerable en la solidez financiera del BCIE, sustentada en el respaldo continuo de sus países miembros y en los esfuerzos sostenidos por optimizar su posición de capital e incrementar la diversificación de su cartera de préstamos.

Además, destacó la ejecución de dos acuerdos de intercambio de exposición en 2025, por 1.150 millones de dólares, uno con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y otro con el Banco de Desarrollo del Caribe (CDB).

«Estas operaciones fortalecieron significativamente la diversificación de la cartera y consolidaron el perfil crediticio independiente del Banco, que ha tenido dos mejoras durante 2025 y que fue elevado a ‘AA+’ en esta revisión. En esa misma línea, el BCIE ha firmado un acuerdo para avanzar en la ejecución de un tercer acuerdo de intercambio de exposición con el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA)», añadió S&P. EFE

