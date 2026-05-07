California convoca a sus residentes a hablar sobre cómo la IA afecta su trabajo y economía

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Los Ángeles (EE.UU.), 7 may (EFE).- El Gobierno del estado de California -en el oeste de Estados Unidos- convocó este jueves a los residentes a compartir detalles sobre cómo la inteligencia artificial (IA) afecta su trabajo y la economía, así como sus opiniones sobre las medidas que el Estado debería adoptar al respecto.

La convocatoria pública hace parte de la ampliación de Engaged California, el primer programa de democracia digital establecido en EE.UU. por un estado para apoyar las conversaciones comunitarias y fomentar la participación de los residentes en temas importantes.

“Debemos ser realistas: la IA avanza rápidamente, brindando enormes oportunidades pero también riesgos reales. Los californianos merecen participar en la toma de decisiones sobre el futuro”, dijo el gobernador de California, Gavin Newsom, en un comunicado.

El programa ha tenido dos pruebas piloto, la primera se dio como parte de la respuesta del estado a los incendios masivos de Los Ángeles, con el que se buscó recabar las opiniones de voces locales para ayudar a dar forma a las labores de recuperación.

La participación de los residentes afectados derivó en 19 recomendaciones para la acción gubernamental.

El segundo programa piloto se ejecutó en julio del año pasado con el objetivo de promover un gobierno estatal eficiente, eficaz y participativo. Más de 1.450 empleados estatales participaron y aportaron más de 2.500 ideas.

La oficina del Gobernador destacó la exitosa participación en el programa, que se inspiró en iniciativas exitosas de democracia digital implementadas en Taiwán. EFE

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