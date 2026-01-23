California demanda a Trump por reactivar las perforaciones de petroleo frente a sus costas

2 minutos

Los Ángeles (EE.UU.), 23 ene (EFE).- El fiscal de California, Rob Bonta, presentó este viernes una demanda contra la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, por asumir sin autorización la jurisdicción de dos oleoductos terrestres para realizar operaciones petroleras en las costas californianas.

La denuncia pretende impugnar las órdenes de la Administración de Seguridad de Oleoductos y Materiales Peligrosos (PHMSA, en inglés) «que ilegalmente afirma jurisdicción exclusiva sobre dos oleoductos terrestres de California», indicó la Fiscalía en un escrito.

Esta potestad permitiría al mandatario republicano reiniciar las operaciones a lo largo de la costa del condado de Santa Bárbara.

La petición de Bonta «impugna el intento de la PHMSA de evadir la regulación estatal a través de sus órdenes de federalizar los Oleoductos de Las Flores, aprobar el Plan de Reinicio de Sable Offshore Corp. (Sable) y emitir a Sable un permiso de emergencia para reiniciar el transporte de petróleo a través de los oleoductos», agregó el comunicado.

La Fiscalía argumentó en su demanda, auspiciada por la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado «que las órdenes de la PHMSA violan la Ley de Procedimiento Administrativo» y solicitan al tribunal que revoque las órdenes ilegales de la PHMSA.

Los oleoductos terrestres permanecen cerrados desde más de una década, tras el derrame de petroleo ocurrido en Refugio Beach, una de las playas de Santa Bárbara, cuando un segmento corroído se rompió y liberó cientos de miles de galones sobre las costas.

El derrame de petróleo «resultó en un Decreto de Consentimiento, del cual PHMSA fue parte, que reconoció y aprobó expresamente el papel del Jefe de Bomberos del Estado en la revisión y aprobación de cualquier reinicio planificado de los oleoductos terrestres, concluyó la Fiscalía.

Diversos grupos ambientalistas afirmaron que un mayor número de perforaciones liberaría más gases de efecto invernadero y sostienen que se necesita abandonar los combustibles fósiles para frenar consecuencias ambientales.EFE

mvg/asb/gad