Calma tensa en el sur del Líbano tras una jornada de escasas operaciones israelíes

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Beirut, 30 jun (EFE).- El sur del Líbano vivió este martes una jornada de relativa calma, aunque marcada por varias acciones puntuales del Ejército israelí, entre ellas un bombardeo e incendios de viviendas, en medio del frágil alto el fuego alcanzado el pasado viernes entre Israel y el Líbano.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, aviones de combate israelíes bombardearon al amanecer la localidad de Deir Seryan, en el distrito de Marjayoun, en una de las escasas acciones aéreas registradas durante la jornada.

Asimismo, fuerzas israelíes incendiaron varias viviendas en las localidades de Aita al Jabal y Beit Yahoun, ambas situadas en el distrito meridional de Bint Jbeil, mientras que durante una operación de rastreo israelí en la localidad de Majdal Zoun fue detonada una bomba sónica.

La ANN también aseguró que un dron israelí lanzó una granada aturdidora para intimidar a agricultores que trabajaban en las inmediaciones de Aita al Jabal, sin que se hayan reportado víctimas.

Las operaciones se producen pese al acuerdo marco firmado el pasado viernes por Israel y el Líbano, que incluye una hoja de ruta para avanzar hacia una «paz y seguridad duraderas», según el texto publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, tras el conflicto iniciado el pasado 2 de marzo entre el Estado judío y el grupo chií libanés Hizbulá en el contexto de la guerra entre Israel e Irán.

A pesar del alto el fuego, el Ejército israelí ha continuado llevando a cabo ataques puntuales contra zonas del sur del Líbano, acciones que Hizbulá considera una vulneración de la tregua.

Según el último balance del Ministerio de Salud Pública libanés, al menos 4.257 personas han muerto y otras 12.196 han resultado heridas en el Líbano desde el inicio de la nueva ofensiva israelí contra el país el pasado 2 de marzo, una cifra que continúa aumentando pese a la entrada en vigor del alto el fuego. EFE

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