Calviño: Europa no es la hierba bajo los dos elefantes, es un rinoceronte

3 minutos

Berlín, 23 oct (EFE).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), la española Nadia Calviño, enfatizó este jueves el papel de Europa en un escenario internacional marcado por la rivalidad entre EE. UU. y China, y comparó el rol europeo con un rinoceronte que debe liberarse del lastre de las dependencias excesivas.

«A veces nos parece que vemos a dos elefantes peleándose. Podéis suponer a qué me refiero. Pero Europa no es sólo la hierba de debajo. Somos un rinoceronte. A lo mejor su cuerno ahora mismo es más débil, más embotado por las dependencias excesivas», dijo Calviño al aludir a EE.UU., China y la Unión Europea durante el foro Berlin Global Dialogue en la capital alemana.

Una vez que estas dependencias se hayan solucionado, afirmó, continuando con la alegoría, nadie debería querer arriesgarse a molestar a un rinoceronte.

Con respecto al panorama geopolítico, marcado por la incertidumbre, Calviño indicó que no se puede ignorar ni a EE. UU. ni a China y que en cambio hay que buscar un «espacio para maniobrar» y no dejar de lado tampoco a las múltiples potencias medianas, como Sudáfrica, India o Brasil.

Sin embargo, los aranceles impuestos por la administración estadounidense han supuesto un punto de inflexión en este contexto, dijo la presidenta del BEI, que resaltó que según estudios propios el 77 % de las empresas estadounidenses se han visto afectadas en sus inversiones y pronósticos.

«Ha habido un cambio de paso en asociaciones estratégicas que hasta hace unos meses creíamos fiables», destacó.

A nivel global, Calviño aludió a la posición única en la que se encuentra el BEI debido al alineamiento político de sus prioridades con las de sus accionistas, los 27 estados miembros de la UE.

Así, destacó la importancia de la transición verde, en la que ya invierten, según dijo, el 90 % de las empresas europeas, mientras que el BEI financia actualmente el 40 % de las infraestructuras energéticas que se construyen en Europa y apoya al sector agrícola y su adaptación al cambio climático.

Como segunda prioridad, Calviño se refirió al mantenimiento del liderazgo tecnológico europeo a nivel global y, finalmente, aludió a la seguridad y la defensa, un sector al que, «de la nada virtual», el BEI ha pasado a destinar el 3,5 % de sus inversiones, con más de una treintena de proyectos que van desde la construcción de instalaciones militares en Lituania hasta la producción de drones.

No obstante, Calviño vio espacio para la mejora en la ayuda que necesitan las empresas emergentes para obtener las grandes inversiones que a veces necesitan y que acaban buscando al otro lado del Océano Atlántico.

«Veo un papel para el sector público. Estamos activando el ecosistema de los fondos de inversiones. A veces podemos reducir el riesgo de las inversiones, catalizar las inversiones. Generar este ecosistema de fondos de capital de riesgo europeos es algo que podemos hacer», concluyó. EFE

(vídeo)