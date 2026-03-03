Calviño: la guerra hace «incluso más urgente» que UE se desprenda de combustibles fósiles

3 minutos

Luxemburgo, 3 mar (BEI).- La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, aseguró este martes que todavía es «demasiado pronto» para analizar todas las consecuencias económicas que tendrá la guerra en Irán, pero destacó que hace «incluso más urgente» que la UE reduzca su dependencia en los productores de combustibles fósiles.

«Si hay una lección de la situación actual es que hace incluso más urgente que Europa reduzca su dependencia en los productores de combustibles fósiles», aseguró en un encuentro con medios en el marco de la cuarta edición del Foro Anual del BEI, que se desarrolla hasta el jueves en Luxemburgo, sede de la entidad.

Preguntada por el impacto de la guerra, Calviño subrayó que es «demasiado pronto para ver todas las consecuencias» que tendrá el conflicto, pero recordó que la economía y las empresas europeas han mostrado una «resiliencia destacable» durante la «sucesión» de crisis de los últimos años.

Calviño subrayó también el papel del BEI para financiar inversiones que apoyen la diversificación de las fuentes energéticas de la UE y enfatizó que el banco destinó en 2025 un 60 % de la financiación concedida a medidas relacionadas con la transición limpia del continente.

La mitad de los proyectos en Europa para reforzar las redes eléctricas fueron financiados por el BEI, así como un quinto de los proyectos solares, un tercio de las plantas continentales de energía eólica y «la mayoría» de las marítimas, detalló.

«En este área, el BEI ha sido, es y seguirá siendo extremadamente activo en el apoyo de este objetivo», señaló tras recordar que el banco también financia a pymes para mejorar su eficiencia energética, apoya la descarbonización de la industria pesada e invierte en el desarrollo de combustibles limpios y tecnologías innovadoras.

En la misma línea, Calviño enfatizó que el BEI es también un «instrumento contracíclico», porque «está donde se necesita», por ejemplo «en el pasado cuando ha habido periodos de crecimiento (económico) más lento y ha apoyado inversiones públicas y privadas para reforzar la resiliencia de la economía europea».

La presidenta del BEI ha compartido estos datos en un día marcado de nuevo por las subidas del petróleo y del gas como consecuencia de la guerra iniciada tras los ataques de Estados Unidos e Irael sobre Irán el pasado sábado y que ha provocado, entre otras cosas, la paralización del tránsito naviero por el estrecho de Ormuz, controlado por Teherán, un paso clave para el comercio mundial, incluido un 20 % del flujo marítimo de petróleo.

Así, el barril de petróleo brent para entrega en mayo subía este martes más de un 5 % en el mercado de futuros de Londres y rondaba los 82 dólares, mientras que el precio del gas siguió subiendo con fuerza por segundo día consecutivo (un 45 % hoy, hasta los 63 dólares por MWh) después de que Qatar Energy haya suspendido la producción por cuestiones de seguridad tras el ataque a dos de sus instalaciones. EFE

