El Banco Nacional Suizo debe revisar sus inversiones Celia Luterbacher 27 de abril de 2018 - 11:04 Para alcanzar los objetivos de la Conferencia de París en materia climática, el Banco Nacional Suizo (BNS) deberá reducir sensiblemente las inversiones que tiene en combustibles fósiles, asegura la Alliance Climatique Suisse, asociación que emite también otras recomendaciones para el banco central. Hoy, el 60% de las inversiones que posee el BNS en acciones están relacionadas con empresas emisoras de alrededor de 48,5 millones de toneladas de CO2 por año. Este dato supera incluso las emisiones totales de CO2 de Suiza como país (48,3 millones de toneladas), afirma Alliance Climatique Suisse. El banco central está influyendo pues, advierte, en que “la temperatura global se incremente de 4 a 6 grados”. Alliance Climatique Suisse representa a 70 organismos medioambientales suizos y este martes 24 de abril publicó un estudio en el que analiza, con ojo crítico, el portafolio de inversiones del BNS, al tiempo que le recomienda algunos cambios. Explica que la previsión que hace del aumento de temperatura (de 4 a 6 grados) se desprende de cálculos que relacionaron la mezcla del portafolio de acciones del BNS con distintos escenarios de calentamiento global hechos por la Agencia Internacional de Energía. El director general de Alliance Climatique Suisse, Christian Lüthi, precisa que esto no significa que el BNS esté actuando de forma directa para acrecentar el cambio climático, sino que “sus inversiones contribuyen a que esto suceda, provocando un mayor calentamiento global”. La Conferencia de París sobre el Clima se fijó como objetivo limitar el calentamiento global en dos grados centígrados. Y Suiza fue una de las naciones que lo ratificó. “Claramente, la política del BNS está avanzando en el sentido contrario”, critica Christian Lüthi. “[En el estudio] hemos logrado demostrar que la política de inversiones del banco central está minando los esfuerzos de Suiza para proteger el ambiente y para mejorar las condiciones en las que viven los países más pobres”, añade Markus Keller, vicepresidente de Fossil-free.ch y coautor del estudio, en el que también participó la organización Artisans de la Transition. Duplicar las inversiones verdes Los combustibles fósiles, como el petróleo, el gas y el carbón, emiten gases de efecto invernadero. El BNS debe cambiar su política de inversión y dejar de financiar la explotación de nuevas reservas de este tipo de materias primas, exige Alliance Climatique en un comunicado. El estudio ejemplifica que el BNS no invierte lo suficiente en energías renovables. Solo el 11% del valor de las acciones vinculadas con la producción eléctrica pertenecen a proyectos renovables, frente al 73% que fomentan las energías fósiles. Para apoyar el cumplimiento de la Conferencia de París sería necesario duplicar -como mínimo- la participación que tiene en empresas y proyectos verdes, refiere el estudio. Sensibilidad financiera y medioambiental Alliance Climatique Suisse extiende una serie de recomendaciones para que el BNS haga compatible el compromiso helvético de respetar el medioambiente con su misión de asegurar la estabilidad financiera. Estos planteamientos son producto del trabajo conjunto de expertos económicos, financieros, medioambientales y en cambio climático, de diversas universidades suizas. Otra de las recomendaciones exhorta al BNS a realizar un “examen de estrés climático” a todas las entidades del sector financiero suizo (seguros, bancos, cajas de pensión). Este tipo de examen, poco explorado aún en el mundo, supone estimar el impacto que tienen sobre los balances de las entidades financieras la evolución o el retroceso que experimentan temas como la contaminación ambiental, los riesgos naturales, las inundaciones, los deshielos o la erosión de los suelos. Asimismo, la asociación insiste en que el banco central “excluya de sus inversiones a las empresas que causan daños medioambientales sistémicos”. “No alcanzaremos los objetivos de la Conferencia de París si el BNS no reduce las emisiones de carbono a las que está vinculado”, dice Christian Lüthi. Y añade que la inestabilidad climática es solo la mitad de la amenaza. “Mientras más tiempo tome al BNS tomar medidas efectivas (con respecto a su política de inversión “verde”), más riesgos habrá de que el sistema financiero experimente una crisis súbita”.