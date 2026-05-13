Camboya aprueba una ley de servicio militar obligatorio para hombres de entre 18 y 25 años

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Bangkok, 13 may (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Camboya aprobó por unanimidad una ley que impone el servicio militar obligatorio a hombres de entre 18 y 25 años de edad por un período de dos años.

El nuevo marco legal, que deja a las mujeres decidir si incorporarse o no, había sido anunciado en julio pasado por el primer ministro camboyano, Hun Manet, en medio de un episodio de tensiones fronterizas con Tailandia, que también mantiene un sistema obligatorio de reclutamiento para los varones.

La nueva ley modifica el estamento de 2006, al extender de 18 a 24 meses la duración y en cuanto a la edad máxima elegible, que bajó de 30 a 25 años.

Además, los jóvenes camboyanos con doble nacionalidad que residan en el país asiático también estarán sujetos a esta legislación.

El marco anterior también contemplaba un servicio militar obligatorio pero en la práctica no se cumplía del todo, por lo que el Gobierno espera endurecer este año el reclutamiento a través de un registro nacional que incluya a todos los varones que tengan 17 años.

Aunque los comunicados gubernamentales aseguran que la ley -que espera una previsible luz verde del Senado- entrará en vigencia este año, no precisa fechas para la puesta en marcha de los reclutamientos.

«La legislación tiene como objetivo fortalecer la defensa nacional, salvaguardar la integridad territorial y promover el patriotismo entre la juventud camboyana», dice una nota de prensa oficial.

Hun Manet, que participó en el debate legislativo, argumentó que otros países de la región han adoptado distintos modelos de servicio militar obligatorio «para equilibrar la vida civil y las responsabilidades de seguridad nacional».

«La paz no se puede lograr mendigando a otros», remarcó el gobernante, que apuesta por un sistema «en el que cada ciudadano pueda convertirse en soldado mediante entrenamiento regular». EFE

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