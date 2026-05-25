Camboya indulta a Kem Sokha, el líder opositor condenado a 27 años de cárcel por traición

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Nom Pen, 25 may (EFE).- Las autoridades de Camboya anunciaron este lunes el indulto al líder de la ilegalizada oposición camboyana, Kem Sokha, de 72 años de edad, cuatro semanas después de que la Justicia rechazara la apelación de la condena de 27 años por traición dictada en 2023.

En un breve comunicado, Nom Pen oficializó la medida, firmada por el presidente del Senado, Hun Sen, en calidad de jefe de Estado en funciones, debido a la ausencia del rey Norodom Sihamoni, quien se encuentra en China tratándose un cáncer de próstata.

El opositor es el expresidente del principal partido de la oposición, el Partido Nacional de Rescate de Camboya (CNRP), ahora disuelto, y cumplía condena en su domicilio en Nom Pen, donde ya se encontraba bajo régimen de arresto domiciliario antes del juicio iniciado en 2020.

A finales de abril, varias embajadas en Camboya, incluidas las de Australia, Alemania y la República Checa, junto con la Unión Europea, expresaron su preocupación por la negativa de la apelación en su condena.

«Desde su arresto en 2017, Sokha ha sido detenido arbitrariamente, maltratado y tiene prohibido votar o presentarse a elecciones», denunció entonces la organización Human Rights Watch, que aseguró que «las autoridades camboyanas han continuado reprimiendo y acosando a la oposición política».

Sokha, quien además fue inhabilitado de por vida para ejercer cargos políticos, ha tenido prohibido cualquier tipo de comunicación con el exterior y fue acusado de conspirar con extranjeros para derrocar al Gobierno de Hun Sen, que llegó al poder en 1985 y en 2023 transfirió el liderazgo del país a su hijo, Hun Manet.

El arresto de Sokha se llevó a cabo por orden de Hun Sen, en medio de una amplia ofensiva contra la oposición, oenegés y medios de comunicación independientes meses antes de la celebración de las elecciones generales en 2018.

Horas antes de su detención, el portal Fresh News, favorable al gobierno, publicó un artículo en el que acusaba a Kem Sokha de haber hablado sobre el derrocamiento de Hun Sen con el apoyo de Estados Unidos.

Tras su arresto se produjo la ilegalización del CNRP y la huida de Camboya de un centenar de sus líderes, el cierre de varios medios de comunicación independientes y la expulsión de oenegés.

El partido de Hun Sen obtuvo los 125 escaños del Parlamento en las citadas elecciones de 2018, mientras que en julio de 2023 también venció con amplia mayoría en los comicios, celebrados sin oposición representativa, antes de pasar el testigo a su hijo primogénito un mes después de la cita con las urnas. EFE

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