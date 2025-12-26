Camboya pide resolver «de manera pacífica» el conflicto armado fronterizo con Tailandia

Nom Pen, 26 dic (EFE).- El primer ministro de Camboya, Hun Manet, pidió este viernes resolver «de manera pacífica» el conflicto armado fronterizo que su país mantiene desde principios de diciembre con Tailandia, durante una llamada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

«Camboya mantiene su postura sobre una resolución pacífica de la cuestión fronteriza, aplicando los acuerdos y mecanismos acordados previamente», afirmó Hun Manet en una publicación en Facebook, tras la conversación con el jefe de la diplomacia estadounidense.

Tailandia y Camboya empezaron el miércoles cuatro días de negociaciones en busca de una resolución pacífica a los combates militares en la frontera, donde las hostilidades que estallaron el 7 de diciembre han cobrado hasta ahora la vida de, al menos, 86 personas.

Rubio llamó este jueves al dirigente camboyano para impulsar un alto el fuego entre Nom Pen y Bangkok, que siguen enfrentados a pesar del acuerdo de paz previo auspiciado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según un comunicado del Departamento de Estado, el jefe de la diplomacia estadounidense expresó durante la llamada su «preocupación por la violencia en curso entre Camboya y Tailandia» y «reiteró el deseo de paz del presidente Trump y la necesidad de implementar plenamente los Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur».

Asimismo, reafirmó que Estados Unidos está «dispuesto a facilitar las conversaciones para garantizar la paz y la estabilidad entre Camboya y Tailandia».

Por su parte, el mandatario camboyano reiteró «el firme compromiso» de su país con el pacto sellado en octubre en la capital malasia, con Trump como testigo, para resolver el conflicto en la frontera entre Camboya y Tailandia y «construir una paz duradera entre ambos países».

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa.

Desde principios de diciembre, los Ejércitos de Tailandia y Camboya se han enfrentado en varios puntos de sus alrededor de 820 kilómetros de frontera.

Trump medió en el conflicto el pasado julio, cuando varios días de enfrentamientos fronterizos dejaron medio centenar de muertos. El republicano reveló que ambos países accedieron entonces a detener los combates después de que los amenazara con represalias comerciales.

En octubre, Trump presidió en Kuala Lumpur la firma de los acuerdos de paz entre Tailandia y Camboya, pero los combates resurgieron a principios de diciembre. EFE

