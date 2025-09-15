Camila Cabello exhibe sensualidad y calienta la fría noche de São Paulo en The Town 2025



São Paulo, 14 sep (EFE).- En su última parada de la gira ‘Yours, C’, Camila Cabello sedujo al público que asistió este domingo a la quinta jornada del festival de música The Town 2025, en la ciudad de São Paulo.

Antes de comenzar, el escenario principal se oscureció por completo y se escucharon las palabras de la artista cubano-estadounidense, quien en un tono sensual advertía a sus fanáticos que esta noche les pertenece.

Entre detonaciones de fuego y un escenario que se tornó enteramente rojo, apareció la artista de 28 años con un vestido lleno de brillos y abrió el concierto con ‘Shameless’ y ‘Liar’, dos de sus canciones más populares del disco ‘Romance’, lanzado en 2019, con una voz que por momentos se perdía entre los gritos de sus fanáticos.

Dejó de lado su fama de niña buena y desplegó sensualidad. El punto cúlmine fue cuando cantó ‘HE KNOWS’, la canción que tiene junto al rapero Lil Nas X, y que integra el repertorio de ‘C, XOXO’, su último álbum de estudio, lanzado en 2024.

Una pizca de romance, salsa y merengue

Una de sus canciones por la que popularmente se la conoce, ‘Señorita’, que llegó a encabezar durante varias semanas la lista Billboard, esta noche huyó del pop y se mantuvo en los márgenes del merengue.

Con una base guajira que podría pertenecer a Buena Vista Social Club, la cantante interpretó una versión corta de esta canción, que originalmente lanzó junto a su expareja Shawn Mendes.

Sin embargo, a este último no le dio la oportunidad de escucharse, como sí a Ed Sheeran, que se oyó desde los parlantes en ‘Bam Bam’, la canción que ambos comparten.

‘Havana’, que la artista interpreta junto a Young Thug, una de sus canciones más galardonadas junto a ‘Señorita’, llegó sobre el final del concierto y fue el preludio para ‘Don’t Go Yet’, que mezcla ritmos de una guitarra flamenca con frases en español.

También hubo lugar para el romance. Interpretó en piano una versión acústica de ‘B.O.A.T.’ que emocionó a varios de sus fanáticos, a los que se podía ver llorando en las pantallas del escenario.

“Me siento medio brasileña”

La artista, de padre mexicano y madre cubana, afirmó sentir que, entre sus raíces latinas, también es “medio brasileña”.

E hizo todo para demostrarlo. Vistió una camiseta de Brasil y movió las caderas al ritmo de ‘Tubarão Te Amo’, una clásica canción del funk brasileño, de MC Ryan SP, que se popularizó en Tik Tok.

Sobre el final se quitó las botas altas e interpretó en guitarra ‘Ai se eu te pego’ de Michel Teló, acompañada de un acordeón que le puso el broche sertanejo a la noche.

Entre canción y canción, lanzó halagos en portugués al público que la acompañó en el fin de su gira e incluso abandonó el escenario unos minutos para saludar a aquellos que ocuparon los primeros lugares del palco.

La artista recordó sus inicios como solista, interpretando ‘Never Be the Same’, lanzada en su disco debut ‘Camila’, y allí cambió parte de la letra para decirle al público brasileño que, luego de ese espectáculo, “jamás será la misma”.

Tras cantar ‘I LUV IT’, de su último disco, Camila Cabello puso el broche de oro a un espectáculo que, a pesar de los miles de asistentes, pareció íntimo. Y dejó sobre la mesa la promesa de que volverá.

Este domingo, The Town cierra su segunda edición, que reunió a casi medio millón de personas y contó con grandes nombres de la música como Travis Scott, Green Day, Iggy Pop, Backstreet Boys, Mariah Carey, entre otros.

La tercera edición de este festival, que ya se abre lugar entre los principales del país, está prevista para 2027.EFE

