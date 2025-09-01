The Swiss voice in the world since 1935

Camila se defendió con un zapato en adolescencia en un incidente de agresión

Londres, 1 sep (EFE).- La reina Camila del Reino Unido fue víctima de un intento de agresión en su adolescencia mientras viajaba en un tren, pero se defendió con el tacón de su zapato, según lo confesó al antiguo primer ministro conservador Boris Johnson, indica un nuevo libro sobre la monarquía británica.

El episodio está contenido en el libro ‘El poder y el palacio’, de la excorresponsal real del diario ‘The Times’ Valentine Low, en el que se afirma que un hombre intentó tocarla en un tren que se dirigía a la estación de Paddington, al oeste de Londres, cuando ella tenía 16 o 17 años de edad, y después denunció el incidente a la policía.

Camilla, según el libro, contó el episodio a Johnson cuando éste era alcalde de la capital británica en 2008, según extractos del libro que adelantó este lunes el diario ‘The Times’.

Se defendió con un zapato porque había sido algo que su madre le había recomendado que hiciese en una situación así y, según el libro, el hombre fue detenido tras la denuncia de Camila.

«Ella actuó de manera responable», declaró hoy Low al programa Today de Radio 4 de la cadena BBC. «No solo fue ingeniosa y fuerte, sino también una ciudadana responsable al asegurarse de que el hombre fuera arrestado», añadió.

En los últimos años, buena parte de la labor pública de la reina se ha centrado en apoyar a las víctimas de la violencia doméstica, agresión sexual y violación, y ha visitado centros que ayudan a mujeres que han pasado por incidentes de este tipo.

En varios discursos, Camila ha hablado de la valentía de quienes han sufrido violencia doméstica y de por qué no deberían sentir miedo al denunciar una situación así. EFE

