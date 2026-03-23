Camilo anuncia la gira mundial ‘Camilo Worldwide Tour 2026’ por América y Europa

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Miami (EE.UU.), 23 mar (EFE).- El cantautor colombiano Camilo anunció este lunes su Camilo Worldwide Tour 2026, una gira que lo llevará este año a más de 15 países de América y Europa.

El artista, seis veces ganador del Grammy Latino, iniciará el tramo europeo de la gira en España en junio, y el Americano en México en agosto.

Además de sus éxitos, los fans tendrán la oportunidad de disfrutar de nueva música y adelantos de su quinto álbum de estudio, que se estrenará este año, informó en un comunicado.

En Europa, los conciertos empezarán el 13 de junio en Tenerife, seguida por Londres (15), París (17), Milán (19), Dietikon (20), Berlín (22) y culminando en Ámsterdam (24).

En México, las presentaciones se realizarán entre finales de agosto y septiembre, arrancando el 28 en Ciudad de México, continuando por Querétaro (29), León (30), Veracruz (3 de septiembre), Monterrey (4), Guadalajara (5), San Luis Potosí (6), Hermosillo (10), Puebla (11), Tampico (12), Cancún (17), Mérida (18), Villahermosa (19) y cerrando en Acapulco (20 de septiembre).

La gira por el Caribe y Estados Unidos se desarrollará en octubre, comenzando en San Juan (2), seguida por Santo Domingo (4), Miami (9), Orlando (10), Chicago (15) y culminando en Nueva York (17).

Finalmente, la etapa sudamericana se llevará a cabo entre octubre y diciembre, iniciando en Asunción (23 de octubre), seguida por Buenos Aires (25), Montevideo (28), Rosario (30), Córdoba (31), Mendoza (2 de noviembre), Santiago de Chile (5), Arequipa (8), Lima (10), Quito (4 de diciembre), Cuenca (5) y cerrando en Bogotá (12 de diciembre).

Con más de 121 millones de seguidores globales, 25.000 millones de reproducciones y 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Camilo consolida su presencia como uno de los artistas latinos más influyentes del momento. EFE

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