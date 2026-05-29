Camilo Lara rinde tributo a Rigo Tovar y a la música tropical moderna con ‘Ruido Tovar’

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 29 may (EFE).- El productor y músico Camilo Lara, creador del Instituto Mexicano del Sonido, lleva años defendiendo que la música mexicana puede sonar moderna. Ahora lo reafirma con ‘Ruido Tovar’, un álbum en el que, junto a Meridian Brothers, revisita la música tropical futurista de los años ochenta, con Rigo Tovar como una de sus grandes referencias.

«Rigo resume muy bien el tipo de música que queríamos hacer, como un mitad visionario, mitad loco, mitad excéntrico, difícil de definir en su momento», cuenta el DJ en entrevista con EFE.

Ahora lo reafirma con ‘Ruido Tovar’, un álbum que revisita la cumbia futurista que impulsó el pionero Rigo Tovar (1946-2005), originario de Matamoros, Tamaulipas, y que fusionó sonidos desde la década de 1960.

El álbum, compuesto por diez temas, combina piezas instrumentales con cumbias, ritmos tropicales clásicos, psicodélicos y electrónica experimental, además de incluir guitarras eléctricas y sintetizadores.

Y nace años después de que Lara le «rogara» al colombiano Eblis Álvarez, de Meridian Brothers, trabajar juntos.

«Creo que él quería hacer una colaboración más allá de una sola canción o (de) hacerla por email», relata. «Y la verdad, tenía razón, como que disfruté mucho más hacer un proyecto de muchas canciones diferentes a nada más intercambiar documentos», explica.

De acuerdo con Lara, fue Álvarez, a quien describe como «un súper conocedor de la cumbia en general», quien se interesó por explorar esta corriente mexicana.

«Le daba mucha curiosidad porque los sonidos de la cumbia y la música tropical son muy diferentes. La cumbia colombiana, es otro rollo comparado con la cumbia que pasa en México», cuenta.

Humor y colaboración con Beck

Como en gran parte de su trabajo, Lara vuelve a recurrir al humor en las letras de ‘Ruido Tovar’, en donde las reflexiones rebeldes, existenciales y amorosas se mezclan con el absurdo y dejan a quien escucha confundido y divertido a la vez.

«Son como las pláticas que tenemos de sobremesa él (Álvarez) y yo. Son absurdas y de repente hablamos de amor y luego de comunismo, como que son muy frenéticas», dice Lara.

«Es divertido hacer letras que de repente tengan este lado que no sepas si es en serio, si no es en serio, si sí es profunda o si es totalmente boba e intrascendente», añade.

Del disco, una de sus favoritas es ‘El campeón, los bienes funerarios’. «Es una canción de amor que no se sabe si está tratando de convencer a una chava de que sea su novia o de que sea su compañera en una experiencia casi de guerrilla comunista».

El álbum también cuenta con la colaboración del cantautor estadounidense Beck, con quien había trabajado como productor en varias ocasiones y quien, gracias a Lara, es un admirador de Meridian Brothers y la cumbia.

«Cuando le platiqué que estaba haciendo el disco con Eblis se emocionó y me dijo: ‘Invítenme, por favor'», recuerda.

El resultado: ‘Ritmo Babilonia’, que reinterpreta el tema ‘El festival de mi pueblo’ de Rigo Tovar, y ‘Cumbia Beckiana’, que recuerda al famoso tema ‘Loser’ de Beck.

La identidad de la Copa del Mundial de la FIFA

Lara cuenta que, aunque al inicio de su carrera se imaginaba como «el Chemical Brothers mexicano», su camino terminó llevándolo de vuelta a la música de su país.

«Todos los proyectos que hago tienen ese coqueteo con México y con otras cosas. Creo que la música mexicana puede ser moderna y puede ser diferente, y puede ser emocionante y cool», cuenta. «Siempre me ha interesado quitarle ese estigma a la música mexicana como algo del pasado, como muerto».

Y su música se convirtió en un espejo de la cultura mexicana, quizá por eso Lara fue elegido para colaborar con la FIFA como encargado de crear la identidad sonora, conocida como ‘Sonic ID’, de la Ciudad de México para la Copa Mundial 2026.

«Más que tratar de hacer una cosa que sonara muy mexicana, quise hacer algo que sonara muy a mí y que tuviera mucho mi personalidad», explica.

David Byrne, su «ídolo máximo»

Este año, el mexicano también introdujo a David Byrne a la cumbia, y trabajó con él en el tema, recientemente lanzado, ‘¿Cuál es la razón?’, que reversiona el tema original de Byrne del álbum ‘Who Is The Sky?’ y que cuenta con vocales de Natalia Lafourcade.

«(Byrne) es el mejor de todos, de todos los músicos que conozco, es el mejor, es mi ídolo máximo, un tipo que escribe libros, hace películas, produce, hace grandes discos, es inteligente, o sea, cuando yo sea grande quiero ser como David», relata sobre el que fuera líder de ‘Talking Heads’.

Lara y Meridian Brothers actualmente se encuentran en una gira mundial que abarca ciudades de EE.UU., México, Canadá y España. EFE

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