Camilo Speranza es el nuevo entrenador del Liverpool uruguayo

Montevideo, 17 dic (EFE).- Camilo Speranza, quien fuera asistente de Paulo Pezzolano durante su etapa en el Valladolid español, fue nombrado este miércoles nuevo director técnico del Liverpool uruguayo.

«¡Bienvenido Camilo! Camilo Speranza es el nuevo entrenador de Liverpool Fútbol Club», informó el equipo Negriazul en sus redes sociales, donde añadió que tendrá como ayudantes a Hernán Figueredo y Pedro Mendonça, y a Alex Farto como preparador físico.

El nuevo director técnico reemplazará a Joaquín Papa, con quien Liverpool conquistó este año el Torneo Apertura y de esa forma selló su boleto a las semifinales de la Liga Uruguaya, donde perdió con Peñarol y se quedó sin posibilidades de ir a la final.

En 2026, la plantilla que logró un boleto a la próxima Copa Libertadores tendrá las bajas confirmadas del goleador Abel Hernández y del portero y capitán Sebastián Lentinelly.

Este último se convirtió en las últimas horas en nuevo jugador del paraguayo Olimpia y dejó Liverpool tras más de diez años, periodo en el que se convirtió en el futbolista que más títulos consiguió con esa divisa.

Hernández se despidió el martes tras acabar la temporada como máximo anotador de la Liga Uruguaya con 24 tantos en igual cantidad de encuentros disputados.

«Una etapa que nunca voy a olvidar por todo el cariño recibido desde el primer día que llegué a este club junto a mi familia. Belvedere se queda con una parte de mi corazón, sin ninguna duda. Los quiero mucho. Gracias, Liverpool», escribió el futbolista en su cuenta de la red social X, donde compartió una fotografía celebrando un tanto con el Negriazul.

Desde 2020 a la fecha, Liverpool conquistó un Campeonato Uruguayo, dos ediciones del Torneo Apertura, dos del Torneo Clausura y dos del Torneo Intermedio. También ganó en tres oportunidades la Supercopa Uruguaya. EFE

