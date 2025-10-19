Camiones con ayuda para Gaza regresan a Egipto tras el ataque israelí contra Rafah

2 minutos

Rafah (Egipto), 19 oct (EFE).- Un número indeterminado de camiones cargados de alimentos, productos médicos y de higiene regresaron al lado egipcio de la frontera después de que el Ejército israelí bombardeara la zona de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, informó este domingo una fuente de la Media Luna Roja egipcia a EFE.

«Gran parte de los camiones han regresado», afirmó sin concretar la cifra de vehículos que volvieron a Egipto, horas después de que un convoy de unos 200 camiones marchara hacia los cruces de Kerem Shalom y Al Auja, controlados por Israel, para su inspección antes de ingresar en Gaza, mientras sigue cerrado el paso fronterizo de Rafah que conecta de forma directa el país africano con la Franja.

Según esta fuente, «la entrada de camiones se ha suspendido temporalmente» después de que el Ejército de Israel bombardeara este domingo a milicianos gazatíes en la zona de Rafah (sur de Gaza y bajo dominio militar israelí) en respuesta al «lanzamiento de un misil antitanque y disparos contra las tropas» en la zona.

En este sentido, una fuente en la parte egipcia del paso de Rafah informó a EFE de que el cruce no se abrirá hoy y que Israel lo mantiene cerrado desde la parte de Gaza.

Con este cierre no se hará efectiva la apertura del paso de Rafah prevista para mañana, lunes, como anunció el sábado la embajada palestina en El Cairo en un comunicado y la OMS confirmó al diario israelí Haaretz, aunque el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió más tarde que el paso seguirá cerrado «hasta nuevo aviso».

Netanyahu, según su oficina, destacó que la apertura del paso fronterizo, contemplada en el acuerdo para el alto el fuego, «se considerará dependiendo de cómo Hamás cumple su parte devolviendo a los secuestrados e implementando el marco acordado», en alusión sobre todo a lo que considera como demora de Hamás en entregar los cuerpos de rehenes israelíes. EFE

sin-se-rsm/cgs/psh