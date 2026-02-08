Camisetas, pava boricua y mucho ritmo latino, a horas de ver a Bad Bunny en el Super Bowl

Santa Clara (EE.UU.), 7 feb (EFE).- Con camisetas que evocan míticas frases y ataviados con la pava y la bandera boricua, miles de aficionados comenzaron a llegar este domingo al estadio Levi’s de Santa Clara para animar no solo a su equipo favorito, sino también para presenciar el momento en que Bad Bunny convierta el Super Bowl LX en un espectáculo en español.

«Es un juego que pasará a la historia; es fundamental para que la gente aprecie otras culturas. Esto es mucho más grande que un simple espectáculo de medio tiempo», comentó a EFE Rita, una aficionada que admitió haber viajado al Super Bowl no tanto por el encuentro, sino para ver a Bad Bunny.

Entre el mar de equipaciones de los New England Patriots y los Seattle Seahawks, la verdadera razón por la que el Super Bowl lleva 60 ediciones celebrándose, las banderas de Puerto Rico ondean en el horizonte y todas las referencias posibles a Bad Bunny se hacen evidentes entre los aficionados.

Duen, un puertorriqueño que ha vivido seis años en Seattle, viene preparado para todo: debajo de su bandera boricua que cuelga sobre su cuello se esconde la camiseta de apoyo a los Seahawks.

Con un pava, el sombrero de paja hecho con hojas de palma que se asocia al jíbaro o trabajador de campo, sobre la cabeza, el boricua solo piensa en disfrutar de una final histórica.

«Bad Bunny es el representante de nuestro corazón boricua, es una lealtad y una bondad y en realidad amor para el mundo entero.​ Es global, no es solamente Puerto Rico, pero él habla al corazón puertorriqueño y da casualidad que es el mismo corazón que todo el mundo tiene. Es una emoción estar aquí», indicó a EFE.

Sobre cada butaca del estadio, con una capacidad para 68.500 personas, descansa un collar en forma de balón diseñado para encenderse y pintar el estadio de colores con cada pulso y cada rima que ‘el Conejo Malo’ dicte desde el escenario. EFE

