Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

La lucha contra la mafia empieza en la escuela Iwan Santoro, SRF 19 de diciembre de 2017 - 13:30 La mafia busca a sus nuevos miembros entre los italianos de segunda generación establecidos en el extranjero. Las escuelas italianas en Suiza han lanzado una campaña de información para hacer frente a este fenómeno. La mafia calabresa la ‘Ndrangheta se ha dado cuenta de que los italianos de segunda generación nacidos en el extranjero son el entorno idóneo en el que reclutar adeptos. Desde que en Italia se aplican las leyes antimafia, esta organización delictiva necesita extender sus tentáculos fuera de la Península. + Con la crisis la mafia se implanta en Suiza Con el programa ‘Progetto Legalità’ [Proyecto legalidad], cerca de 10 000 escolares en Suiza estarán alerta sobre el peligro de la camorra. Entre los impulsores del proyecto se encuentra, entre otros, la psicóloga infantojuvenil Marina Frigerio. En las últimas semanas, esta mujer con doble nacionalidad (italiana y suiza) ha reunido material didáctico y debatido con docentes cómo integrar en los programas de estudios el tema de la mafia. “Hay que concienciar a niños y jóvenes y vacunarlos contra la tentación de sentirse atraídos por la camorra”, explica Marina Frigerio. La sensibilización se realizará a través de historias y eventos relacionados con el crimen organizado. A partir de la primavera de 2018, los profesores incluirán estas “lecciones sobre la mafia” en sus clases. Se prevé, asimismo, que víctimas de la mafia acudan a las aulas a ofrecer su testimonio. El crimen organizado busca su relevo fuera de Italia Según Marina Frigerio, es sabido que la camorra italiana tiene ramificaciones en el extranjero, especialmente en Suiza. En cambio, no es tan conocido que la mafia cada vez recluta más savia nueva en el extranjero. Es lo que demuestran últimamente los testimonios de los arrepentidos. “Afirman que la ‘Ndrangheta está interesada en la segunda generación para conseguir beneficios en sus negocios”, dice la psicóloga. La mafia, como no conoce bien las leyes y reglas en el extranjero, necesita ayuda en puestos clave y de responsabilidad. “Personas que trabajan en un banco, una empresa de construcción o una administración municipal, por ejemplo”. Marina Frigerio pone como ejemplo la detención de varios miembros de la ‘Ndrangheta en Turgovia en la primavera de 2016. Donde también estaban implicados italianos de segunda generación bien integrados en Suiza. “Es la prueba de que no estamos equivocados, de que el problema es delicado y de que debemos actuar. No podemos esperar a que surjan más células”. Para esta psicóloga es evidente que la campaña de sensibilización contra la camorra debe comenzar en la escuela. Cuanto antes, mejor. Porque si los adolescentes están vacunados contra ella, hay mayor posibilidad de que cuando sean adultos estén inmunizados ante el crimen organizado. Y, de que el crimen organizado no encuentre relevo para sus actividades criminales.