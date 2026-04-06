Campaña electoral en Perú entra en última semana con la prohibición de difundir encuestas

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Lima, 6 abr (EFE).- La campaña electoral con miras a los comicios generales del próximo domingo en Perú entró en su recta final con la prohibición de difundir encuestas o sondeos de opinión a nivel nacional desde este lunes, como parte de una serie de restricciones ordenadas por la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) remarcó que las restricciones buscan «asegurar el correcto desarrollo de las elecciones generales» y aseguró que realizará operativos para fiscalizar el cumplimiento de las normas.

De esa manera, desde este lunes ha quedado prohibida la difusión o publicación de encuestas en los medios de comunicación, una orden que si es incumplida se sancionará con multas de entre diez y cien unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a 55.000 y 550.000 soles (15.942 o 159.420 dólares, respectivamente).

El JNE también recordó que la LOE indica que desde dos días antes de los comicios no pueden efectuarse reuniones o manifestaciones políticas públicas y que la vulneración de esta restricción se sanciona con pena de cárcel no menor de tres meses ni mayor de dos años.

Además, desde 24 horas antes de la elección se debe suspender toda clase de propaganda política, una medida cuyo incumplimiento puede implicar una pena de prisión no menor de dos años.

El organismo electoral confirmó, además, que desde las 8:00 horas del sábado (13:00 GMT) hasta las 8:00 horas del lunes 13 de abril (13:00 GMT) no estará permitida la venta de bebidas alcohólicas y se deberán cerrar los establecimientos comerciales dedicados exclusivamente a ese sector.

El incumplimiento de la llamada ‘ley seca’ se sancionará con penas de cárcel no mayores de seis meses y multas no menores al diez por ciento del ingreso mínimo vital multiplicado por treinta días, esto es 3.390 soles (982,6 dólares).

Las ley electoral peruana también establece que durante las horas de votación no pueden efectuarse espectáculos al aire libre ni en recintos cerrados, funciones teatrales o cinematográficas, ni reuniones públicas de ninguna clase.

Entre las 7:00 horas y las 17:00 horas del día (de las 12:00 a las 22:00 GMT) de la elección tampoco estarán permitidas las reuniones de electores en un radio menor de cien metros de los centros de votación, bajo sanciones y procedimientos judiciales establecidos en la LOE.

«Los fiscalizadores del JNE realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de hacer cumplir la normativa electoral y garantizar que la votación transcurra con normalidad», concluyó el JNE.

A los comicios del 12 de abril han sido convocados más de 27 millones de peruanos para elegir al nuevo presidente o presidenta para el período 2026-2031, además de 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes para el Parlamento Andino.

En caso de que ningún candidato presidencial obtenga la mitad más uno de los votos habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados, programada para el domingo 7 de junio. EFE

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