Campaña mexicana para sumar consumo y turismo local logra más de 2.500 millones de dólares

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Ciudad de México, 20 jul (EFE).- La Gran Escapada 2026, iniciativa mexicana para impulsar el turismo y consumo local, generó beneficios económicos superiores a los 44.000 millones de pesos (más de 2.514 millones de dólares), un 10 % más que en 2025, informaron este lunes la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

Esta fue la segunda edición de esta campaña, conocida también como el Buen Fin del Turismo por su similitud al Buen Fin o el Black Friday en Estados Unidos que activan ofertas y promociones por un fin de semana en el año.

En esta ocasión, se celebró del 18 al 21 de junio y reunió a 6.577 establecimientos de los 31 estados de México además de la capital, Ciudad de México, que ofrecieron más de 114.000 experiencias turísticas para incentivar los viajes dentro del país y fortalecer el consumo nacional.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, afirmó que la iniciativa se ha consolidado como una plataforma para acercar a las familias mexicanas a destinos culturales, gastronómicos, naturales e históricos mediante promociones y opciones accesibles.

“La Gran Escapada confirma que el turismo es una herramienta para generar prosperidad compartida”, sostuvo la funcionaria, quien destacó que el programa también beneficia a comercios, prestadores de servicios y comunidades receptoras.

Mientras que el presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre, señaló que la coordinación entre el Gobierno y el sector privado permite que cada viaje se traduzca en ingresos para hoteles, restaurantes, transportistas, artesanos, comercios y negocios familiares, además de favorecer la creación de empleo.

Los organizadores indicaron que el 65 % de los establecimientos recomendaría participar nuevamente, mientras que el 62 % manifestó su intención de regresar en futuras ediciones.

También precisaron que ocho de cada 10 negocios se incorporaron por primera vez, un dato que, según las instituciones convocantes, refleja el creciente interés empresarial por sumarse a la estrategia.

La campaña alcanzó los 280 millones de impactos en medios de comunicación y plataformas digitales.

Además, el 70 % de las promociones estuvo disponible tanto en establecimientos físicos como en canales digitales, lo que amplió el acceso de los consumidores a las ofertas.

El presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), Roberto Monroy, consideró que la participación de los 32 estados del país abre una ventana de promoción para los destinos y genera ingresos para las familias vinculadas con esta actividad. EFE

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