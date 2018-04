Este contenido fue publicado el 22 de marzo de 2018 13:10 22 de marzo de 2018 - 13:10

Desde las revelaciones sobre los abusos de Cambridge Analytica con los datos de usuarios de Facebook, la empresa de Mark Zuckerberg está en la mira de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea.

(Associated Press)

En medio del escándalo de la supuesta filtración de datos de usuarios de Facebook a través de la empresa Cambridge Analytica, el responsable de la protección de datos del cantón de Zúrich no descarta que lo mismo pueda ocurrir en Suiza.



En una entrevista al diario ‘Tages-Anzeiger’Enlace externo, publicada este miércoles, Bruno Baeriswyl reconoce que la manipulación psicológica en masa de los votantes para influir en su comportamiento puede producirse también en Suiza; y menciona las próximas elecciones legislativas federales.

“Después de las campañas de Obama y Trump, varios asesores estadounidenses vinieron a Suiza para publicitar las nuevas opciones de hacer campaña”, afirma Baeriswyl sin citar nombres. “No me sorprendería que veamos un fenómeno de estas características en las próximas elecciones nacionales de 2019”.

Baeriswyl, “espantado” por el alcance de injerencia, critica la falta de transparencia en torno a los datos de los usuarios de Facebook, así como los extensos y opacos “términos y condiciones” que hay tienen que aceptar para crear un perfil en la red social.

De hecho, dado que los términos del consentimiento no se pueden evitar, se pueden considerar “inválidos”, dice. Pero no hay manera de impugnarlos en Suiza, ni siquiera bajo la Ley Federal sobre la Protección de Datos (actualmente en revisión); “habría que demandar a Facebook bajo la ley de California [donde tiene sede la multinacional]”.

Riesgos y casos concretos

Paul-Olivier Dehaye, cofundador del grupo de protección de datos PersonalData.IOEnlace externo, en Ginebra, coincide con Baeriswyl en la naturaleza de la amenaza, pero no necesariamente en cómo combatirla.

Tras rastrear durante varios años las actividades de Cambridge Analytica (colaboró con ‘Das Magazin’, suplemento dominical del ‘Tages-Anzeiger’, para desvelar el alcance de las filtraciones de datos), considera que Suiza es tan vulnerable como cualquier otro país.

El problema, explica a swissinfo.ch, es la ignorancia general. Los usuarios ya no entienden el complejo ecosistema de información que les rodea, ni saben de quién fiarse; Facebook ha construido una infraestructura que no puede gestionar; y las autoridades no aplican las leyes vigentes con el suficiente rigor.

Dehaye no cree que los estrategas y asesores políticos, aprovechando esa laguna, estén actuando en Suiza a gran escala como lo hizo Cambridge Analytica en Gran Bretaña y Estados Unidos. Sin embargo, dice, están utilizando campañas online dirigidas específicamente a microsegmentos de la población votante.

Según una reciente investigaciónEnlace externo que llevó a cabo la publicación ‘Republik’ sobre la supuesta utilización ilegal de datos por parte de partidos políticos suizos y defensores de la campaña para suprimir el canon que paga la población en Suiza por la radio y televisión públicas (propuesta que los votantes rechazaron el 4 de marzo).

Los creadores de esas campañas no solo se dirigen a grupos específicos en Facebook, según el artículo, sino que “etiquetean” a los usuarios que visitan sus webs de campaña, antes de seguir sus costumbres de navegación en la Red – lo que constituye una violación de la ley de protección de datos.

Más allá del impacto que puedan tener estas estrategias –sobre las que no hay estudios científicos concluyentes –, Dehaye reconoce que la mera duda sobre la manipulación de los votantes puede perjudicar a los procedimientos democráticos; como ejemplo cita el referéndum en Cataluña: las acusaciones de la injerencia rusa minaron la credibilidad de las campañas online legítimas del lado proindependentistas, dice.



Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes