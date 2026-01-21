Campa (EBA) cree que la integración bancaria en la UE tendrá que avanzar más a medio plazo

París, 21 ene (EFE).- El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el español José Manuel Campa, ha constatado que la consolidación bancaria en algunos casos en la UE no ha avanzado por intervenciones gubernamentales, y considera que la integración tendrá que avanzar más a medio plazo.

«Creo que esto es algo que tiene que avanzar más a medio plazo», señaló Campa este miércoles a EFE al término de una conferencia en la sede de la EBA en París con los responsables del Mecanismo de Estabilidad Europeo (MES) y de la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) sobre la forma de profundizar el mercado único de capitales.

Preguntado sobre la razón de que se haya avanzado poco en la integración bancaria europea en los últimos años y sobre si la causa es la resistencia de las autoridades de los países de la Unión Europea (UE), señaló que el bancario es «un sector maduro» en el que por tanto el crecimiento llega sobre todo del crecimiento de la economía o de robar cuota de mercado a otros competidores.

Señaló que por eso «siempre es más difícil», pero a pesar de todo «es algo que tiene que avanzar más a medio plazo».

Pero también reconoció -sin dar ejemplos con nombres de entidades- que se han dado «oportunidades de consolidación y propuestas de consolidación que no se han materializado, y en algunas geografías por intervenciones del Gobierno, en otras por dificultades que ven los operadores».

A una cuestión sobre el balance que hace de sus siete años al frente de la EBA, dado que va a dejar voluntariamente las riendas a finales de mes sin terminar su mandato que terminaba en mayo de 2029, Campa subrayó en primer lugar que teniendo en cuenta los desafíos que ha afrontado en este tiempo, «el sector financiero ha sido estable, ha generado estabilidad y ha sido parte de la solución».

A ese respecto, se refirió a la crisis de la covid, a la guerra de Ucrania y al periodo de fuerte inflación como algunos de esos retos.

Además, añadió que las entidades financieras han conseguido «ratios de rentabilidad, de solvencia, de liquidez muy buenos» y que «están siendo reconocidos en los mercados», en referencia a sus buenos resultados.

En cuanto a los retos para que progrese la unión bancaria, dijo que hay que asegurarse de que la regulación «es eficiente y está bien integrada y coordinada para servir a ese mercado único.

También que las entidades puedan sacar beneficios de la integración, bien sea a través de consolidaciones o de su propio crecimiento.

El director gerente del MES, Pierre Gramegna, insistió en que hace falta «más velocidad» por parte de los europeos en la reacción frente a un mundo que cambia rápidamente y para ilustrarlo aludió a las tensiones que se han producido en los últimos días con el presidente estadounidense, Donald Trump: «es obvio que entramos en un periodo de crecientes turbulancias geopolíticas».

En ese contexto, Gramegna aconsejó como actitud «ser pragmáticos cuando es posible y ser firmes», pero también que los europeos hagan los deberes en casa, lo que quiere decir «profundizar el mercado único» y eliminar las barreras que existen en el interior de la UE.

El responsable del MES advirtió igualmente sobre el hecho de que Europa se esté quedando atrás en el mercado de los criptoactivos y estimó que más allá de los esfuerzos para regularlos que es lo que domina en la actitud en la UE, hay que entrar a participar en ese negocio en el que ve una gran innovación.

La presidenta de la ESMA, Verena Ross, coincidió también en que Europa tiene que ganar en velocidad de reacción ante los cambios que se producen en el sector financiero porque «es esencial para la credibilidad.

Ross afirmó que la integración de los mercados europeos es «clave» para conseguir un mayor crecimiento y por eso hay que identificar las barreras interiores y los razones de su fragmentación. EFE

