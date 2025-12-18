Campa aboga por «la simplificación burocrática» para competir mejor frente a EE.UU.

París, 18 dic (EFE).- El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), el español José Manuel Campa, abogó este jueves por más «simplificación burocrática» que ayude a completar la Unión de los Mercados de Capitales (UMC) de la UE para poder competir mejor ante los bancos estadounidenses.

En un acto organizado en París por la Asociación Europa-Finanzas-Regulación (AEFR), Campa hizo balance de sus seis años y nueve meses al frente de la EBA, que dejará alegando motivos personales el 31 de enero de 2026, y señaló algunos de los desafíos que el sector de la banca europea afronta.

Para el antiguo secretario de Estado de Economía en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2009-2011), la unión de los mercados de capitales en Europa «sigue incompleta», pues continúan fragmentados de acuerdo con las fronteras nacionales. De hecho, su integración financiera es inferior a los niveles anteriores a la de la crisis financiera mundial de hace 15 años.

Campa se felicitó de que el sector bancario europeo goce de una capitalización robusta y una liquidez sólida y mostró el exceso de burocracia y los controles y normas superpuestas como dos de sus frenos.

«El 80 % de las discusiones por parte de las autoridades se centran en cómo simplificar», declaró el todavía presidente de la EBA, quien aclaró que esa simplificación no quiere decir una regulación del sector menos exigente.

Debido a esta fragmentación de los mercados de capitales en la UE, el economista español estimó que la meta es crear un sistema que permita a los bancos europeos dejar de «perder cuota de mercado» frente a los gigantes de Estados Unidos.

También advirtió de que «la falta de coordinación» entre diferentes organismos tanto nacionales como supranacionales resta competitividad y eficiencia a la banca europea.

Aseguró que el trabajo que ha liderado en la EBA, que desempeña un papel clave en la realización de las pruebas de estrés a los bancos europeos cada dos años, se ha orientado hacia «una eficiencia regulatoria».

Campa también abordó otros retos importantes del sector bancario, como el de la Inteligencia Artificial (IA) y los criptoactivos.

Sobre la IA, reconoció que es un asunto que le preocupa pues esta tecnología es capaz de falsear la imagen y el sonido. «Una de las medidas de seguridad (en la banca) es a través del reconocimiento de la voz, y eso se pueda ahora trucar», alertó.

Acerca de los criptoactivos, el presidente de la EBA elogió el trabajo realizado por la UE con el reglamento MICA de 2023, una normativa europea clave diseñada para regular el muchas veces volátil mercado de las criptomonedas.

«Se trata de una pieza de legislación brillante», constató Campa, quien indicó que la UE ha marcado el paso a otras jurisdicciones para la regulación de este tipo de moneda.

Respecto a la persona que le sucederá al frente de la EBA, el economista aseguró haber ayudado a «redactar la hoja de ruta para el próximo año». El sucesor o sucesora de Campa no se conocerá hasta finales de enero de 2026.

Tras entregar una lista restringida de candidatos elaborada por la propia EBA, el Ecofin (los ministros de Economía y Finanzas de los 27 Estados miembros de la UE) y la Eurocámara deberán pronunciarse.

Fundada el 1 de enero de 2011 como una autoridad europea independiente, la EBA forma parte del Sistema Europeo de Supervisión Financiera. Sus objetivos generales son mantener la estabilidad financiera en la Unión Europea (UE) y velar por la integridad, la eficiencia y el correcto funcionamiento del sector bancario. EFE

