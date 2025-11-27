Campazzo y Deck jugarán con Argentina las primeras ventanas con vistas al Mundial 2027

2 minutos

Redacción deportes, 27 nov (EFE).- El base Facundo Campazzo y el alero Gabriel Deck, ambos del Real Madrid, disputarán con la selección de Argentina la primera ventana FIBA de clasificatorios para la Copa del Mundo 2027 de Catar, según informó este jueves la Confederación Argentina de Básquetbol (CBA).

Los dos jugadores, que participaron en la victoria del Real Madrid sobre el Hapoel IBI Tel Aviv en Bulgaria hace dos días, en partido correspondiente a la Euroliga, viajaron a La Habana y estarán disponibles para enfrentarse este jueves a Cuba en el Coliseo de la Ciudad Deportiva.

El seleccionador nacional, Pablo Prigioni, y su primer asistente, Herman Mandole, no estarán en el partido inicial por motivos personales y se reincorporarán en el grupo en Buenos Aires. Su lugar será ocupado por otro de los asistentes, Nicolás Casalánguida, encargado de dirigir al equipo en La Habana, quien apuntó al «compromiso de los jugadores» como la principal fortaleza del equipo.

«El principal capital que tiene este equipo es el compromiso de los jugadores, que siempre quieren estar. Eso nosotros le damos mucho valor, y Pablo, que es nuestro líder, siempre marca la importancia de que todos se comprometan a estar cada vez que puedan», indicó a la CAB.

Además de Campazzo y Deck, otros siete jugadores argentinos actualmente en el baloncesto español vestirán la camiseta albiceleste para esta ventana de dos partidos, que concluirá el 1 de diciembre también ante Cuba en el Estadio de Obras Sanitarias de Buenos Aires.

Estos siete jugadores son Lee Aaliya (UCAM Murcia), Nico Brussino (Gran Canaria), Gonzalo Corbalán (San Pablo Burgos), José Vildoza y Juan Fernández (Básquet Girona), Juan Bocca (Fibwi Palma) y Mateo Díaz (Fuenlabrada).

La lista la completan el ex de Estudiantes y Básquet Girona Francisco Cáffaro (Boca Juniors) y Alex Negrete (Flamengo). EFE

pml/cmm