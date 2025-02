Campillo vuelve a Nueva York con una colección inspirada en el realismo mágico

3 minutos

Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 7 feb (EFE).- El diseñador mexicano Patricio Campillo presentó este viernes en Nueva York su colección otoño/invierno 2025, que él mismo definió como «una reacción a un clima político mundial estresante» y que estuvo marcada por una amalgama de referencias al realismo mágico y a su país natal.

«Esta colección es una reacción a un clima político que a mí me ha parecido estresante, me ha causado ansiedad y me ha llevado a tener la necesidad de volver a mi lugar feliz, que es mi trabajo», expresó Campillo en una entrevista con EFE tras su desfile en la Semana de la Moda de la Gran Manzana.

El objetivo del modisto es que su colección, que presentó hoy en un rascacielo del Distrito Financiero (en Manhattan) bajo el título ‘Fictions of reality («Ficciones de la realidad»), funcione como una vía de escape a esta realidad, con formas y texturas inspiradas en el realismo mágico latinoamericano y en autores como Isabel Allende o Julio Cortázar y su obra ‘La casa tomada.

De esta forma, en la colección destacan las siluetas y los patrones ondulados que pueden apreciarse en grandes sombreros y en las faldas y chalecos, que también están inspirados en las pinturas de la española Remedios Varo, que se exilió en 1941 a México, donde falleció más adelante.

«Remedios Varo es la referencia en cuanto a vestuario. Ves su arte y ves cuánto pensamiento y desarrollo hay detrás. La gente que ella pinta (en sus obras) me parece algo muy inspirador y es lo que me llevó a este universo de alta costura», dijo al respecto.

En su segundo año en la Semana de la Moda de Nueva York, Campillo volvió a hacer honor a sus raíces mexicanas, algo que no solo se apreció en la música mexicana elegida para el desfile sino también en los materiales usados, que son biodegradables y orgánicos y proceden de proveedores de México «para reducir la huella de carbono».

Con una paleta de colores neutros -especialmente gris y caqui- la ropa también está repleta de elementos propios de México, como las flores de café bañadas en plateado que funcionan como un botón en algunas de las prendas o las chaquetas y pantalones anchos con detalles inspirados en los trajes charro (una vestimenta tradicional mexicana).

«Crecí en una casa que está cerca de muchos cafetales. Cuando hay luna llena, la luna se refleja en esas hojas. La primera vez que lo vi fue como ‘guau’, y eso era justo lo que yo quería lograr con esta colección», incidió el diseñador, que hoy vestía una camiseta blanca de manga corta con la frase ‘Golfo de México’.

Además, en un guiño a sus primeros años de vida en el país latino, algunos de los modelos llevaban hoy una larga cola de caballo que les caía sobre la espalda y que hacía referencia a los momentos que pasaba montando a caballo, algo que aprendió a hacer con solo tres años.

También fueron hoy protagonistas los abrigos largos, las gorras -que daban un toque más casual a las prendas de alta costura- y las botas de tacón con un acabado puntiagudo, que llevaban tanto los hombres como las mujeres, difuminando así los límites marcados por el género a la hora de vestir.

El diseñador salió a saludar al final del desfile entre los aplausos del público, que recibió con gusto la «cultura charra» que caracteriza las prendas de Campillo, las técnicas de sastrerías mexicanas aplicadas por el modisto y, sobre todo, ese realismo mágico que invita a abandonar la vida real. EFE

asg/mvg/nvm

(foto)