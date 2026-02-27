Campo europeo y grupos ecologistas rechazan aplicación provisional de acuerdo con Mercosur

Bruselas, 27 feb (EFE).- Organizaciones de agricultores europeos y ecologistas rechazaron este viernes la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y los países del Mercosur que ya lo han ratificado, y la consideraron un «desprecio» a sus preocupaciones y a los procesos democráticos comunitarios.

El anuncio de hoy de la presidenta del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen, de aplicar provisionalmente el acuerdo tras completar su ratificación Argentina y Uruguay «solo puede ser percibido por el sector agrícola (…) como un desprecio por las fundadas preocupaciones que venimos planteando desde hace años junto con organizaciones medioambientales, sindicatos y grupos de consumidores respecto a las repercusiones de este acuerdo», dijo en un comunicado Copa-Cogeca, que reúne a asociaciones de agricultores y cooperativas a nivel europeo.

La cúpula de Copa-Cogeca, que se encontraba reunida hoy en Bruselas, consideró además que «es profundamente preocupante que el acuerdo se esté impulsando con carácter provisional», ya que se están «contradiciendo las reiteradas garantías de la Comisión de que un acuerdo comercial de tan amplio alcance y tan controvertido no se aplicaría sin el consentimiento parlamentario exhaustivo, especialmente tras la reciente votación de remisión (al Tribunal de Justicia de la Unión Europea)».

«La política comercial no debe ir en detrimento del modelo agrícola europeo», añadió el comunicado, y advirtió que «proceder de esta manera dejará una huella política duradera y podría socavar aún más la confianza entre las instituciones europeas y las comunidades rurales».

Del mismo modo, una coalición de 170 asociaciones -que incluye a grupos como Ecologistas en Acción, Amigas de la Tierra y Greenpeace, así como a la CGT y organizaciones agrarias- afirmó que «aplicar el acuerdo comercial ahora, sin la opinión del Tribunal y sin el consentimiento de los eurodiputados, pisotearía los procesos democráticos que existen».

En una carta abierta a Von der Leyen y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, la coalición señaló que esto «socavaría la confianza pública y la legitimidad democrática de la Unión Europea (…) en un momento en que muchos en nuestra sociedad se sienten marginados y pierden la fe en los procesos políticos».

Por esos motivos, piden a Bruselas que «se comprometa a esperar la opinión del Tribunal y el voto de aprobación del Parlamento Europeo antes de seguir adelante con la aplicación del acuerdo UE-Mercosur».

El acuerdo de asociación entre la UE y Mercosur se ha negociado durante más de 25 años con Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay y creará un mercado de 720 millones de personas con el que la Comisión espera ganar “ventaja estratégica” en una región con intereses muy disputados y ante la alta competitividad mundial.

“Ya lo he dicho anteriormente, cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos”, dijo Von der Leyen este viernes, y recordó que, en enero, el Consejo Europeo facultó a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo a partir de la primera ratificación por parte de un país del Mercosur.

El Ejecutivo comunitario puede proceder con la aplicación provisional sin la ratificación de la Eurocámara, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios.

La UE sí ha puesto en marcha, por otro lado, salvaguardias para proteger a los agricultores europeos ante posibles caídas de precios locales o incrementos en las importaciones de productos sensibles, un añadido que fue clave para convencer a países y eurodiputados reticentes al pacto por la presión del campo. EFE

