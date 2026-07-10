Can Yaman apuesta por una carrera sin fronteras: «Soñaba con ser un ciudadano del mundo»

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Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 10 jul (EFE).- El actor turco Can Yaman asegura que no le gusta viajar por turismo. Prefiere descubrir nuevos destinos gracias a su trabajo y, con el estreno de ‘El Turco’ en Estados Unidos, suma un nuevo paso en su aspiración de convertirse en «un ciudadano del mundo».

«A mí me gusta unir la diversión con trabajo, así que ha sido una oportunidad guapa y preciosa la promoción de ‘El Turco’. Estoy aquí por primera vez, me encanta que la gente hable en español», cuenta en una entrevista con EFE.

Antes de dar el salto a las producciones internacionales, Yaman comenzó su carrera en la televisión turca. Posteriormente se instaló en Italia, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria, y recientemente ha ampliado su presencia en España.

Aunque algunas de sus exitosas series turcas, como ‘Dolunay: Luna llena’ (2017) y ‘Pájaro soñador’ (2018), ya se habían distribuido en Estados Unidos y Latinoamérica, Yaman asegura que ‘El Turco’ le permite, por primera vez, conectar personalmente con ese público».

Sé que tengo muchísimos fans latinoamericanos (…) Ojalá un día pueda vivir y pasar más tiempo en esta parte del mundo para conectar más con ellos», dice.

El actor de 36 años asegura que desde pequeño «soñaba con ser ciudadano del mundo». Yaman estudió inglés e italiano a temprana edad en Estambul, idiomas en los que ha actuado, aprendió español en tan solo dos años para poder ser parte de un proyecto en España y ahora confiesa que le gustaría aprender portugués e incluso ruso.

«Me encantaría también trabajar en un país como Brasil, Argentina, Colombia. Me gusta cambiar, salir de la zona de confort, por eso no estoy empeñado en un único lugar, tengo un rumbo peculiar», asegura.

La serie que estrenó esta semana por Telemundo, sigue a Balaban Hasan, un guerrero otomano acusado injustamente de traición que huye hasta un pequeño pueblo italiano, donde se gana la confianza de sus habitantes mientras lucha por limpiar su nombre y enfrentarse al verdadero responsable de su desgracia: su propio hermano.

«Hay traición, hay venganza, hay una historia de amor en medio del caos. También representa muchísimos valores humanos’, resumió el actor sobre la historia.

Yaman confiesa que le tiene un cariño especial a este proyecto, pues encuentra similitudes entre la historia de su personaje con la suya.

«El título es encantador, y se asocia conmigo porque es un guerrero otomano que escapa y se refugia en Italia. Yo también me mudé con una decisión radical», relata.

Otra razón que lo hizo querer ser parte de este proyecto fue la posibilidad de participar en un proyecto de gran formato hablado en inglés.

«El personaje me encanta, me ha dado muchas habilidades, me mejoró como actor, era una oportunidad de verdad», asegura.

El actor recientemente rodó como protagonista la serie española ‘El laberinto de las mariposas’ cuyo estreno está previsto para octubre. EFE

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