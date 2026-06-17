Canadá anuncia en el G7 nuevos acuerdos sobre minerales críticos y defensa

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Toronto (Canadá)/Évian (Francia), 17 jun (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este miércoles, al término de la cumbre de líderes del G7 en Évian (Francia), que Canadá ha alcanzado trece nuevos acuerdos sobre minerales críticos y varios en materia de defensa durante la reunión.

La Oficina del Primer Ministro indicó en un comunicado que Canadá anunció en Évian trece nuevas asociaciones e iniciativas con más de ocho países dentro de la Alianza para la Resiliencia y Producción de Minerales Críticos, una iniciativa lanzada durante la presidencia canadiense del G7 en 2025.

Según Ottawa, esos proyectos movilizarán más de 5.000 millones de dólares canadienses (unos 3.600 millones de dólares estadounidenses o 3.100 millones de euros) en inversiones de minerales críticos, un sector que Canadá considera estratégico para reducir la dependencia de proveedores como China y reforzar la seguridad energética, tecnológica y militar de sus aliados.

Entre los acuerdos anunciados figuran inversiones y asociaciones con empresas de Alemania, Japón, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Estados Unidos y Portugal en proyectos de sílice de alta pureza, fosfato, tierras raras, grafito, litio y recuperación de minerales críticos.

Carney también mantuvo reuniones bilaterales con líderes de Alemania, India, Italia, Corea del Sur, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea, en las que, según el Gobierno canadiense, se avanzó en nuevas alianzas sobre defensa y minerales críticos.

Francia, Alemania, Italia y Corea del Sur tienen intención de asociarse con Canadá para crear reservas estratégicas de minerales críticos, una medida que Ottawa presenta como parte de su estrategia para fortalecer las cadenas de suministro y atraer nuevos proyectos energéticos.

En materia de defensa, Canadá anunció el primer contrato adjudicado a una empresa canadiense a través de la iniciativa europea SAFE, desde que el país norteamericano se convirtió en febrero en el primer país no europeo en participar en ese mecanismo de cooperación en seguridad.

Ottawa y Roma también anunciaron el inicio de negociaciones para la compra, por parte de Canadá, de aviones de entrenamiento avanzado M-346, diseñados y producidos por la empresa italiana Leonardo, con el objetivo de reforzar las capacidades de formación de la Real Fuerza Aérea de Canadá.

Además, Canadá acordó abrir negociaciones con India y Alemania para nuevos acuerdos generales de seguridad de la información, destinados a facilitar la cooperación industrial y de defensa y a abrir oportunidades de contratación para empresas canadienses.

«En un mundo incierto, Canadá es una fuerza para el bien decisiva, poderosa y con determinación», afirmó Carney en el comunicado difundido tras la cumbre, en el que añadió: «Canadá está dando la cara no solo con la fuerza de sus valores, sino con el valor de su fuerza». EFE

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