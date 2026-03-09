Canadá anuncia inversiones para el desarrollo de drones y sistemas cuánticos militares

Toronto (Canadá), 9 mar (EFE).- Canadá invertirá 900 millones de dólares canadienses (662 millones de dólares de EE.UU. o 570 millones de euros) en el desarrollo de nuevas tecnologías de defensa de doble uso, como drones y sistemas cuánticos, anunció este lunes el Gobierno del país.

Los 900 millones de dólares canadienses de inversión forman parte de la nueva Estrategia Industrial de Defensa (EID) anunciada en febrero por el Gobierno canadiense con una dotación de 6.600 millones de dólares canadienses, explicó la ministra de Industria, Mélanie Joly, en una rueda de prensa celebrada en Ottawa.

La inversión, que realizará el Consejo Nacional de Investigación de Canadá, se concentrará en aumentar las capacidades de desarrollo y producción de drones, de contramedidas biomédicas y de aplicaciones militares de las nuevas tecnologías cuánticas.

Joly indicó que casi la mitad de la inversión, 500 millones de dólares, estará destinada a la adquisición de una aeronave Bombardier Global 6500, que será utilizada para el desarrollo de nuevas tecnologías, y a la creación de un centro de innovación de drones con instalaciones en Ottawa y Montreal.

El plan anunciado hoy también dedicará 161 millones de dólares a iniciativas en el campo de la cuántica, que ya sido definido por el Ministerio de Defensa de Canadá como una de las dos áreas prioritarias de desarrollo, junto con los sistemas autónomos.

En febrero, el primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció un giro en la política de defensa del país para priorizar proveedores y fabricantes canadienses y lograr así una «autonomía estratégica» que permita incrementar en un 240 % los ingresos del sector, crear hasta 125.000 empleos y aumentar un 50 % las exportaciones en una década.

Para ello, Canadá invertirá 6.600 millones de dólares canadienses en los próximos 10 años.

Según detalles dados a conocer por el Gobierno canadiense, la EID prevé aprovechar 180.000 millones de dólares canadienses en oportunidades de adquisiciones y otros 290.000 millones de dólares canadienses en inversiones de capital relacionadas con la defensa en la próxima década, con un impacto económico estimado de 125.000 millones de dolares canadienses hacia 2035.

El giro canadiense en materia de defensa es consecuencia de los cambios en la relación con su principal aliado militar y económico, Estados Unidos.

Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente estadounidense ha lanzado repetidas amenazas de anexión, ha impuesto aranceles a las compras de acero y aluminio canadienses y ha declarado su intención de acabar con el sector del automóvil de Canadá.

Estas acciones han provocado que Canadá se replantee su dependencia económica y militar de EE.UU. y han propiciado un mayor acercamiento de Ottawa a la Unión Europea (UE). EFE

jcr/aaca/nvm