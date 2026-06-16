Canadá anuncia nuevas sanciones contra Rusia tras la reunión entre Carney y Zelenski

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Toronto (Canadá)/Évian (Francia), 16 jun (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este martes un nuevo paquete de sanciones contra Rusia dirigido a la denominada «flota fantasma», los ingresos energéticos, el sector de defensa y actores vinculados a campañas de desinformación, tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en los márgenes de la cumbre del G7 que se celebra en Évian.

La Oficina del Primer Ministro informó en un comunicado de que las nuevas medidas, diseñadas para «aumentar la presión sobre Rusia para negociar», afectarán a un total de 162 personas, entidades y embarcaciones relacionadas con el esfuerzo bélico ruso.

Durante el encuentro, Carney condenó el último ataque ruso contra Kiev, incluido el bombardeo del monasterio de las Cuevas de Kiev, uno de los lugares religiosos más importantes de Ucrania y del cristianismo oriental.

Carney reafirmó el respaldo de Canadá a Ucrania y recordó que Ottawa ha destinado este año 2.800 millones de dólares canadienses (2.000 millones de dólares estadounidenses o 1.720 millones de euros) en asistencia militar al país europeo y ha impuesto sanciones a más de 3.400 individuos y entidades, además de más de 600 buques vinculados a Rusia.

El primer ministro también destacó la iniciativa canadiense para crear un Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia, concebido para proporcionar financiación plurianual y a bajo coste para proyectos relacionados con la defensa, la seguridad y el fortalecimiento institucional.

En materia económica, ambos dirigentes abordaron el apoyo canadiense a la futura reconstrucción de Ucrania, con especial atención a sectores como la energía, las infraestructuras y las tecnologías limpias, donde empresas canadienses podrían desempeñar un papel relevante.

Carney y Zelenski también analizaron fórmulas para reforzar la cooperación industrial en defensa, incluidas tecnologías avanzadas como la producción de drones, con el objetivo de estrechar los vínculos entre las industrias de ambos países. EFE

jcr/ah