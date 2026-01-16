Canadá anuncia un acuerdo preliminar con China para rebajar aranceles agrícolas

1 minuto

Pekín, 16 ene (EFE).- El primer ministro canadiense, Mark Carney, anunció este viernes que Canadá y China han alcanzado un acuerdo comercial preliminar para reducir aranceles y retirar gravámenes sobre varios productos agrícolas canadienses, una medida que Ottawa espera que entre en vigor a partir del 1 de marzo, tras dos días de reuniones en Pekín.

En declaraciones a la prensa al término de su visita, Carney afirmó hoy que China prevé rebajar los aranceles sobre la colza (canola) canadiense hasta una tasa combinada de alrededor del 15 %, frente al nivel actual del 84 %, y que productos como guisantes, langostas y cangrejos no estarán sujetos a los «aranceles discriminatorios» desde el 1 de marzo y al menos hasta finales de este año.

Según el jefe del Gobierno canadiense estas medidas podrían generar casi 3.000 millones de dólares en nuevos pedidos de exportación para agricultores, pescadores y procesadores canadienses. EFE

