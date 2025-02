Canadá apoya a Ucrania y advierte que Rusia «toma nota» de la pelea entre Trump y Zelenski

2 minutos

Toronto (Canadá), 28 feb (EFE).- Canadá advirtió que Rusia está «tomando nota» del enfrentamiento público que este viernes protagonizaron los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Ucrania, Volodímir Zelenski, y expresó su apoyo a Ucrania.

En un mensaje publicado en las redes sociales, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, declaró que Canadá «seguirá apoyando a Ucrania y los ucranianos para conseguir una paz justa y duradera».

«Desde hace tres años, los ucranianos han luchado con coraje y resiliencia. Su lucha por la democracia, la libertad y la soberanía es una lucha que nos concierne a todos», añadió.

En una rueda de prensa, la ministra de Exteriores de Canadá, Mélanie Joly, declaró este viernes que la disputa retransmitida en directo a todo el mundo desde la Casa Blanca sólo puede beneficiar a Rusia.

«Lo que me gustaría añadir es que claramente Rusia está tomando nota de la interacción que sucedió hoy. Así que nuestro objetivo es asegurar que podamos seguir apoyando a Ucrania y que podamos mantener una muy fuerte unidad en el G7», explicó Joly.

La ministra canadiense reiteró el apoyo de Canadá a Ucrania, que ha mantenido desde la invasión rusa del país.

«Nuestra posición no ha cambiado. Creemos que los ucranianos están luchando por sus libertades pero también por las nuestras. Y sabemos que el presidente (Vladímir) Putin no tiene líneas rojas y si no llegamos a un buen acuerdo para Ucrania, hay un riesgo real que Putin se rearme y vuelva a invadir Ucrania», añadió.

Otros políticos canadienses expresaron su solidaridad con Zelenski tras su enfrentamiento con Trump.

El líder del opositor del socialdemócrata Nuevo Partido Democrático (NPD), Jagmeet Singh, volvió a solicitar que Ottawa impida la entrada al país de Trump cuando en junio se celebre la Cumbre del G7 en Canadá.

Singh además señaló en las redes sociales que «Zelenski encarna el valor de nuestros tiempos».

Por su parte, el líder del soberanista Bloque Quebequés (BQ), Yves-Francois Blanchet, expresó su «indignación» por el trato que Zelenski recibió en la Casa Blanca.

«Apoyamos de manera inequívoca a Ucrania y Volodímir Zelenski», añadió Blanchet. EFE

jcr/jrh