Canadá aumenta la seguridad de las legaciones diplomáticas de EE.UU. e Israel tras tiroteo

Toronto (Canadá), 10 mar (EFE).- La Policía canadiense anunció que aumentará las medidas de seguridad en las representaciones diplomáticas de EE.UU. e Israel en el país después de que el consulado estadounidense en Toronto fuese tiroteado durante la madrugada de este martes.

El tiroteo, que se produjo alrededor de las 4.30 hora local (8.30 GMT), aunque la Policía solo recibió informes de los disparos una hora después, no causó heridos.

En una rueda de prensa celebrada frente al consulado estadounidense, el superintendente de la Policía Montada de Canadá, Chris Leather, señaló que en la investigación del tiroteo están colaborando distintas fuerzas policiales canadienses junto con «socios internacionales».

Leather afirmó que la Policía Montada considera el tiroteo como un incidente que afecta a la seguridad nacional canadiense.

El subdirector de la Policía de Toronto, Francisco Barredo, explicó que el tiroteo se produjo cuando dos personas que viajaban en un vehículo se detuvieron frente al consulado de EE.UU., situado en una zona céntrica de la mayor ciudad canadiense, alrededor de las 4.30 horas y efectuaron varios disparos contra el edificio con un arma corta.

Los portavoces policiales indicaron que no saben si el incidente está relacionado con el conflicto en Oriente Medio.

En los últimos días, al menos tres sinagogas de la ciudad han sido tiroteadas por desconocidos, incidentes que tampoco causaron heridos. EFE

