Canadá avanza hacia nuevo oleoducto para reducir dependencia de EEUU

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El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la líder de la provincia de Alberta, rica en petróleo, avanzaron el viernes hacia la construcción de un oleoducto que podría reducir la dependencia comercial de Estados Unidos.

Carney dijo que se espera que el oleoducto abastezca el mercado asiático y que una propuesta final debería presentarse antes del 1 de julio.

Si bien la expansión de las exportaciones de energía más allá de Estados Unidos es parte clave de la estrategia de Carney para reducir la dependencia económica de Washington, los planes para un nuevo oleoducto enfrentan una fuerte resistencia debido a preocupaciones medioambientales.

La conservadora primera ministra de Alberta, Danielle Smith, fue una crítica implacable del predecesor de Carney, Justin Trudeau, un defensor del medio ambiente al que acusó de asfixiar la industria petrolera de la provincia. Sin embargo, Smith ha colaborado con Carney.

Ambos superaron el viernes un obstáculo clave hacia un nuevo oleoducto al firmar un acuerdo sobre las tarifas del carbono industrial, un sistema que cobra una tasa a los grandes emisores de CO2.

Smith afirmó el viernes que las tasas prohibitivas fijadas bajo el gobierno de Trudeau habían sido «revertidas».

Ottawa y el gobierno provincial acordaron que la tasa aumentará gradualmente hasta llegar a un cargo de 130 dólares canadienses (96 dólares estadounidenses) por tonelada de CO2 emitido para 2040.

Trudeau había propuesto una tasa de 170 dólares canadienses para 2030.

Carney ha advertido reiteradamente que la hostilidad comercial del presidente Donald Trump no es una fase pasajera y que Canadá debe prepararse para una relación económica fundamentalmente distinta con Estados Unidos, incluso ampliando los lazos con Asia.

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