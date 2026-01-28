Canadá califica el acuerdo India-UE como «el ejemplo perfecto» frente a coerción económica

Nueva Delhi, 28 ene (EFE).- El ministro de Energía y Recursos Naturales de Canadá, Tim Hodgson, calificó el acuerdo comercial entre India y la Unión Europea (UE) como «el ejemplo perfecto» para responder a un orden internacional marcado por la coerción económica y el uso de aranceles como herramienta de presión.

«Lo que acaban de hacer, con la UE firmando el acuerdo más importante de todos, es un ejemplo perfecto de decir que no vamos a vivir en un mundo donde la fuerza impone las reglas, ni en uno donde los más fuertes imponen aranceles al resto», señaló el ministro durante su intervención en la Semana de la Energía de la India, celebrada en el estado de Goa, al sur del país, horas después de la firma del acuerdo.

Hodgson no mencionó de forma explícita al presidente estadounidense, Donald Trump, ni a Estados Unidos, aunque sus declaraciones se produjeron en un contexto de renovado interés de Occidente por estrechar vínculos comerciales con la India, en línea con la UE.

«No necesito explicarle a la India lo que significa que se utilice la integración económica con su país para coaccionar. No necesito decirles lo que significa que las potencias hegemónicas usen los aranceles como palanca», añadió el ministro.

Hodgson reafirmó la intención de Canadá de consolidarse como un proveedor confiable de energía y minerales críticos, y dejó claro que ve en la India una oportunidad estratégica, al tratarse del país donde se concentrará el mayor crecimiento de la demanda energética mundial. «La mayor parte del aumento de la demanda de energía en el mundo estará en la India, ya sea en GNL, GLP, uranio o petróleo», afirmó.

El ministro reconoció que Canadá solía suministrar el 98 % de su energía a un solo cliente, Estados Unidos, una dependencia que Ottawa está decidida a revertir. «Estamos comprometidos a diversificar nuestro suministro», señaló.

Informes de medios señalan que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, podría visitar la India durante la primera semana de marzo, con el objetivo de firmar acuerdos en áreas como uranio, energía, minerales críticos e inteligencia artificial, en un momento en el que las potencias occidentales miran hacia la India como un nuevo actor clave. EFE

