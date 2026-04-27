Canadá crea su primer fondo soberano de inversión para proyectos nacionales estratégicos

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Toronto (Canadá), 27 abr (EFE).- Canadá anunció este lunes la creación de su primer fondo soberano de inversión, con una dotación inicial de 25.000 millones de dólares canadienses (15.600 millones de euros) del Gobierno federal para proyectos nacionales estratégicos.

El fondo, denominado Canada Strong Fund, permitirá al Ejecutivo invertir junto al sector privado en sectores considerados clave como la energía, tanto limpia como convencional, minerales críticos, infraestructuras y agricultura.

Los dividendos que genere serán reinvertidos en el fondo, señaló Ottawa en un comunicado.

El Ejecutivo canadiense justificó la iniciativa por el contexto global «más peligroso, dividido e incierto», que obliga a fortalecer la resiliencia económica del país.

El primer ministro, Mark Carney, definió el fondo como una herramienta para que «todos los canadienses» participen en los beneficios de los proyectos de construcción nacional, como puertos, corredores energéticos o explotaciones mineras, que buscan diversificar mercados y asegurar cadenas de suministro.

Carney también afirmó en una rueda de prensa que la iniciativa hará a la economía del país «más fuerte, más resiliente y más independiente».

El modelo se inspira en fondos soberanos de países ricos en recursos naturales, como Noruega, aunque Canadá carecía hasta ahora de una estructura de este tipo. Canadá es uno de los mayores productores de petróleo del mundo.

El primer ministro subrayó que será un fondo «del pueblo», diseñado para generar riqueza a largo plazo y beneficiar a futuras generaciones.

«Para asegurar que los canadienses tienen la opción de invertir en el crecimiento de nuestra nación, compartir sus dividendos, el Gobierno lanzará un producto de inversión minorista», explicó.

El fondo operará como una entidad independiente del Ejecutivo, que abrirá consultas en los próximos meses para definir su estructura y funcionamiento.

El anuncio se enmarca en una estrategia más amplia de la Administración canadiense para impulsar proyectos considerados transformadores, que ya suman más de 126.000 millones de dólares canadienses en inversiones potenciales en sectores como la energía nuclear, gas natural licuado, minerales críticos e infraestructuras de transporte.

Este es el tercer gran anuncio en materia económica que Carney, exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, realiza en poco más de una semana.

El 17 de abril, el líder canadiense reveló que su país organizará en septiembre una cumbre con los mayores inversores y los principales líderes empresariales para atraer centenares de miles de millones de dólares al país.

Y cuatro días después, anunció la creación de un Comité Asesor de Relaciones Económicas con EE.UU., un grupo compuesto por líderes políticos, económicos y laborales del país, para navegar las relaciones comerciales con el principal socio del país, que se encuentran estancadas, ante el proceso de revisión del tratado de libre comercio T-MEC. EFE

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