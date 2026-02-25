The Swiss voice in the world since 1935

Canadá dará a Cuba «de forma inmediata» 5,8 millones de dólares en ayuda humanitaria

Toronto (Canadá), 25 feb (EFE).- Canadá anunció este miércoles que proporcionará a Cuba «de forma inmediata» 8 millones de dólares canadienses (5,85 millones de dólares estadounidenses) de ayuda humanitaria para la compra de alimentos.

El Gobierno canadiense señaló en un comunicado que, ante el empeoramiento de la crisis energética que vive el país, está proporcionando la ayuda para «ampliar el acceso a alimentos y nutrición» de los cubanos en situación vulnerable. EFE

