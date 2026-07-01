Canadá debutará en Eurovisión en 2027 al incorporarse a la Unión Europea de Radiodifusión

Compartir

2 minutos

Ginebra, 1 jul (EFE).- Canadá participará por primera vez en el Festival de Eurovisión en la edición de 2027, que se celebrará en Bulgaria, después de que la radiotelevisión pública CBC/Radio-Canada se incorporara como miembro de pleno derecho de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), anunciaron este miércoles ambas organizaciones.

Se trata de la primera incorporación de un nuevo país participante en más de diez años, desde que Australia se incorporará como competidor en 2015, a pesar de no ser miembro de la entidad.

Canadá competirá desde las semifinales y la CBC/Radio-Canada dará a conocer posteriormente el sistema mediante el que elegirá al artista y la canción que representarán al país, indicó la UER.

La presidenta y directora ejecutiva de CBC/Radio-Canada, Marie-Philippe Bouchard, afirmó en un comunicado difundido por la UER que esto permitirá mostrar el talento canadiense «en uno de los escenarios musicales más emblemáticos del mundo» y dará la oportunidad de votar a los seguidores del concurso en este país.

Para el director de Eurovisión en la UER, Martin Green, la incorporación de Canadá demuestra que el festival, «aunque nació en Europa, sigue dando la bienvenida al mundo».

En sus dos últimas ediciones Eurovisión ha estado marcada por fuertes controversias relacionadas con la participación de Israel tras el recrudecimiento de su ofensiva contra Gaza, lo que provocó protestas a diversos niveles del concurso y peticiones para excluir al país del certamen, lo que no se produjo.

Como consecuencia, España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia se retiraron del concurso este año (celebrado el pasado mayo), convirtiéndose en la edición con el mayor número de ausencias en la historia del festival. EFE

is/mra